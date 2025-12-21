Consolida Startup, la puerta que abre camino a emprendedores emergentes de Valladolid con proyectos brillantes

Valladolid Consolida es un programa gratuito para pymes y autónomos de Valladolid capital, financiado por el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (IdeVa), de la mano de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid, y, CEOE Valladolid.

Dentro de este programa, en 2025, se ha puesto en marcha Consolida Startup, que está generando un espacio de trabajo y aprendizaje donde las startups tecnológicas, y de otros sectores de la ciudad del Pisuerga, conectan, crecen y logran afianzar sus primeros pasos.

El programa ha contado con diez talleres con emprendedores de éxito, mentorías con expertos, y diferentes eventos networking con inversores y profesionales.

“Es el primer año de Consolida Startup. Nace con el objetivo de crear un ecosistema en Valladolid a través de diferentes acciones. En nuestra ciudad hay emprendedores con mucho talento y esto no se estaba dando a conocer. Buscamos dar ese impulso para crear y consolidar ese ecosistema en Valladolid”, asegura Rubén Peña González.

El vallisoletano es, junto a Alexander Chinappen, el coordinador técnico de Consolida Startup. Una iniciativa que tiene el sello del Ayuntamiento de Valladolid, CEOE, y Cámara de Comercio de Valladolid, y que está dando sus frutos para impulsar a diferentes startups con un futuro prometedor, no sólo a nivel local, sino también nacional e internacional.

Rubén Peña, responsable de Consolida Startup

EL ESPAÑOL de Castilla y León se cita con él, pero también con Delia Rodríguez Lucas, vallisoletana y fundadora de Eki Labs, desde hace dos años, momento en el que creó la empresa.

También con José Aispuro, mexicano de nacimiento pero que vive en Valladolid. Es el fundador y coordinador de Buenavista. Una startup que vio la luz hace apenas siete meses. Y, por último, con Néstor Iglesia Cano, también vallisoletano y fundador y director general de Voxel 3D, desde hace diez años, ni más ni menos.

El coordinador de la iniciativa y los responsables de estas tres compañías, que brillaron en el Demo Day 2025 llevándose premios de quilates, nos hablan del programa Consolida Startup, y de cómo ha impulsado sus proyectos de un modo decisivo. Todo, en una charla de gran interés con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Una comunidad de empresas emergentes

“Consolida Startup nace en 2025. En sus inicios, el objetivo principal ha sido agrupar, en un ecosistema común, a varios emprendedores. Todo para ofrecerles comunicación, información y aprendizaje. Estamos muy orgullosos de cómo ha ido el primer año, pero el próximo queremos mejorar y crear ideas novedosas”, asegura Rubén Peña.

“Hemos realizado un total de diez talleres este año. Los encuentros se llevan a cabo en IdeVa, la Agencia de Innovación. Y, por cierto, cuando viene la gente de fuera, se queda sorprendida por el espacio con el que contamos aquí, que nos permite trabajar muy cómodamente y desarrollar ideas como esta”, añade. Para participar en el programa se presentaron 70 solicitudes y se seleccionaron 27 empresas.

“Realizamos la selección teniendo en cuenta que las compañías fueran emergentes y tecnológicas, con vista a que el negocio fuera escalable y con potencial en el futuro. En este primer año hay empresas de varios ámbitos. De la salud al agroalimentario, pasando por el de las energías limpias, la inteligencia artificial, o la formación”, añade el coordinador de Consolida Startup.

Para Rubén Peña la colaboración con la empresa privada es “fundamental”. Es importante que los proyectos reciban una valoración certera y sincera por parte de las personas que participan en la iniciativa. Ahora, el siguiente paso del programa, tras estos primeros meses, pasa por buscar canales de “financiación” para crear un “pequeño fondo” en el que puedan apoyarse estas startups.

Rubén Peña, responsable de Consolida Startup, durante la charla

Experiencia “inigualable”

“Estaba aterrizando. Volvía de Estados Unidos. El proyecto Consolida Startup fue perfecto para conectar con otros emprendedores. La carrera del emprendedor es solitaria. Viene bien un poco de ayuda”, explica Delia Rodríguez Lucas.

Ella es ingeniera industrial y está al mando de Eki Labs, desde hace dos años. Para esta empresaria vallisoletana el “espacio de IdeVa para tener reuniones y poder trabajar es un lujo”. Asegura que el programa para avanzar en su nuevo negocio “le ha servido mucho y bien”.

“En Consolida Startup nos han dado la base, la metodología, para que nuestro proyecto pueda escalar. Escuchar los puntos de vista de otros para aprender de todos ha sido muy importante para mí”, asegura orgulloso José Aispuro, fundador y coordinador de Buenavista.

Néstor Iglesia Cano coincide con sus dos compañeros a la hora de apuntar que “buscaban una visión externa” para su proyecto y no duda, como Delia, en asegurar que “la aventura del emprendedor es muy solitaria”.

Néstor Iglesia Cano, fundador y director general de Voxel 3D

“Cuando empiezas a hacer esto solo, un tercero que te pueda aportar críticas constructivas, con buena voluntad, es de gran ayuda. Da mucho valor. Eso lo encontramos en Consolida Startup. Es una experiencia inigualable. Hemos desarrollado nuestra empresa con crecimiento progresivo y, ahora, buscamos una escalabilidad grande”, añade el fundador y director general de Voxel 3D.

Los tres están satisfechos con lo que les ha aportado este programa y subrayan que también “han aprendido a saber venderse mejor y en menos tiempo”, en alusión al Demo Day del pasado 28 de octubre, en el que 13 empresas tuvieron que presentar sus trabajos de forma breve a los asistentes.

Tres proyectos con un valioso potencial

“Mi idea busca integrar la energía solar en la agricultura. Lograr que ambas convivan. Nací en una familia de tradición agrícola y pienso que es posible proteger la agricultura local y apostar por las energías renovables”, apunta Delia Rodríguez.

Ese es el fin de Eki Labs, su compañía. Poder contar con paneles fotovoltaicos verticales en terreno agrícola y que la actividad se mantenga. Todo para generar energía renovable sin ocupar el espacio de los paneles solares.

“Este año hemos desarrollado las primeras instalaciones reales. A mí me gusta llamarlas ‘agrivoltaicas’. Generamos más energía y a las mejores horas que son por la mañana y por la tarde, cuando más falta y más cara es”, añade Delia.

Cuenta ya con tres plantas en la provincia de Zamora. Ahora, va a abrir la cuarta que será la más grande, de tres hectáreas. Le servirán, o eso quiere, de “escaparate” tanto a nivel nacional como internacional.

“El objetivo es que el agricultor mantenga su actividad. No quiere perder su empleo ni sentirse excluido. Con esto conseguimos que convivan los profesionales del campo con las energías renovables más baratas y sostenibles”, añade Delia.

Delia Rodríguez Lucas, fundadora de Eki Labs

Gracias al apoyo de Consolida Startup ha acelerado su empresa y ahora busca “financiación para conectar con compañías de energía, proveedores y aliados”. Un comienzo en busca de una expansión total en nuestro país y fuera de él.

“Consolida Startup apuesta por proyectos como el de Delia en el que confluyen varias líneas de apoyo de Consolida. En 2026, se irá a Estados Unidos, con la Misión Comercial que impulsa el comercio exterior de los emprendedores, de la mano de IdeVa, Cámara de Valladolid y CEOE Valladolid.

José Aispuro, coordinador y fundador de Buenavista, asegura que “su trabajo busca educar a pacientes en cirugías oculares”, en colaboración con clínicas que solicitan sus servicios.

“Trabajamos con los grupos de mayor edad, desde los 65 años, que pasan entre tres y ocho horas con el teléfono móvil. Queremos aprovechar que el paciente está conectado para educarlo por prescripción médica”, afirma Aispuro.

La clínica se pone en contacto con Buenavista para que el paciente reciba información específica de su caso y “sepa lo que le va a suceder al someterse a una operación de cataratas, por ejemplo”.

"El paciente se educa con contenido diseñado personalizado en su propio teléfono. Esa experiencia le motiva, despierta su interés, y le hace sentirse parte activa de su tratamiento. Así, cuando llega el momento de estar frente al médico, la conversación se vuelve más profunda y cercana. El médico puede conocer entonces mejor a su paciente, crear vínculos auténticos y transmitir confianza, lo que se traduce en mayor satisfacción y seguridad en el proceso de su tratamiento”, añade José.

José Aispuro, fundador y coordinador de Buenavista

Consolida Startup le ha facilitado recursos a la hora de “vender su proyecto de una forma mucho más sencilla” y que cala en el potencial cliente. Algo de suma importancia en cualquier proyecto.

“Nosotros ayudamos a organizaciones de diversos sectores a mejorar procesos, productos y costes con mapas 3D a través de gemelos digitales e inteligencia artificial. Buscamos colaborar con las empresas para mejorar la información y que puedan explotarla”, asegura Néstor Iglesia Cano, hablando de la actividad de Voxel 3D.

Un ejemplo de sus proyectos es una plataforma online personalizada para un cliente de mapeo digital de líneas eléctricas, que permite evaluar el cumplimiento normativo y planificar acciones preventivas.

“Antes, el cliente almacenaba la información en múltiples discos duros y tardaba mucho en encontrar los datos. Ahora, con nuestra plataforma en la nube, puede acceder a todo al instante y desde cualquier dispositivo”, señala el director general.

Asimismo, se llevan a cabo escaneos urbanos para la realización de simulaciones, como modelos de inundaciones o para generar mapas detallados de cubiertas mediante inteligencia artificial que incluyan información sobre superficie y orientación. Estos datos resultan de gran utilidad para diversos sectores empresariales, como la industria de la construcción.

“Nuestra empresa está presente en 13 países de todo el mundo. Empezamos realizando proyectos cartográficos tradicionales y hemos desarrollado tecnología innovadora para los gemelos digitales de las ciudades. Ahora hemos creado una spin-off, dentro de nuestra compañía, para llevar toda esta tecnología puntera al sector de la construcción”, añade Néstor Iglesia.

Apunta que Consolida Startup le ha sido de gran ayuda para que “otros valoren sus proyectos” de “forma real” y destaca “el talento joven” que existe dentro de la iniciativa.

Premiados por sus proyectos

El programa Consolida Startup cerraba, el pasado 28 de octubre, su edición de 2025 en un evento que estuvo lleno de talento, innovación y propósito. Trece proyectos emprendedores presentaron sus pitches (presentación breve y persuasiva) ante un jurado formado por inversores, instituciones y empresarios. Una jornada que estuvo marcada por la creatividad, el compromiso y la visión de futuro.

En el evento no faltó de nada. Música y pintura en directo, premios, una charla impartida por el Mago More y un catering final durante una jornada de networking entre los asistentes y también inversores e instituciones.

Ese día, Delia Rodríguez recibía el premio por su proyecto Eki Labs que entregó Débora Fernández, de la Cámara de Comercio de Valladolid. El galardón le permitirá participar en la Misión Comercial a Florida y Orlando para impulsar la internacionalización de su empresa.

El Demo Day de Consolida Startup Fotografía de IdeVa cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

La solución de los paneles solares verticales, y un modelo de negocio en el que el agricultor es parte de la ecuación, conseguía triunfar. Al ser vertical y estar espaciada, la maquinaria puede pasar entre los paneles sin problema y la luz puede seguir llegando a los cultivos. Todo para ayudar a mitigar el cambio climático, también a la España vaciada, y dar seguridad a la cadena alimentaria.

“Me quedé impresionada de lo bien organizado que estaba todo. El premio fue una gran sorpresa que me viene como anillo al dedo para comenzar con la fase de captación de nuevos socios a nivel local e internacional”, asegura Delia.

La fundadora de Eki Labs es una fiel defensora de las actividades de toda la vida. “No se puede ir a un mundo sin agricultura. Con esta iniciativa todo tiene cabida. Se ahorra energía y el agricultor puede seguir viviendo”, apunta en la conversación.

La sala de espera virtual en la era de la Inteligencia Artificial de Buenavista también recibió otro premio. Todo gracias a su proyecto y a esa lente premium. A esa valiosa educación al paciente a través de WhatsApp, con el desarrollo de un perfil detallado que comparte con su médico, antes de la primera visita. El profesional también hace la evaluación al final del proceso.

“El galardón ha servido para ponernos en el radar y conocer a mucha gente que se fija en nuestro proyecto”, apunta José Aispuro, que recibió el galardón de manos de Socorro Hernández, de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, IdeVa, con un premio de acceso a un foro exclusivo con inversores.

“A nivel personal significó cumplir con los objetivos del programa. Confirmar que hemos mejorado transmitiendo lo que hace la empresa. Un reconocimiento a nuestro esfuerzo y mayor visibilidad. Era el colofón por haber participado en Consolida Startup”, explica Néstor Iglesia Cano.

La solución de Voxel 3D, una plataforma accesible para los usuarios de cada organización en el que ver los mapas digitalizados de sus proyectos, también tenía recompensa. En concreto, de manos de Adelaida Ortega, de CEOE Valladolid. El premio recibido consistente en el acceso a un foro de más de 80 inversores.

“El Demo Day de Consolida Startup fue un broche de oro, un gran cierre a este 2025. Brillaron, no solo los ganadores, sino las 13 empresas que presentaron sus proyectos”, añade Rubén Peña, el fundador de la iniciativa.

Además de las tres citadas, también fueron protagonistas Bilern, Agrodevices, Mitur, Eventival, Vayakar, SubLab, Fitcron, Blab Money, Vizwide, e Y/N Agents for Directors.

Presente y futuro

“Queremos seguir mejorando el año que viene. Establecer sinergias entre las empresas privadas de Valladolid y unirlas al tejido innovador. Ese es uno de los objetivos. El otro, crear un fondo de inversión que atraiga a empresarios para apoyar a este ecosistema emprendedor”, añade el coordinador de Consolida Startup.

De izquierda a derecha: José Aispuro (Buenavista), Rubén Peña (responsable de Consolida Startup), Delia Rodríguez (Eki Labs) y Néstor Iglesia (Voxel 3D).

La meta no es otra que la de “generar negocio”. Hay inversores que ya han echado al ojo a lo que se está haciendo en la ciudad del Pisuerga en general y en el proyecto Consolida Startup en particular.

“Valladolid tiene futuro. Este año hemos empezado el proyecto y esperamos hacerlo bien los que vienen. Consolida Startup se creó para hacer crecer a ciudades como la nuestra. Es una joya para los emprendedores de la ciudad mirando a ese futuro”, finaliza Rubén Peña.

Una iniciativa que ha cuajado en sus primeros pasos y que promete hacer, aún, mucho más innovadora Valladolid gracias a sus emprendedores y a ideas formidables.