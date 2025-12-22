En Biki al Hospital Río Hortega: el Ayuntamiento de Valladolid instala una nueva estación

El Ayuntamiento de Valladolid y Auvasa, en su compromiso por impulsar la movilidad sostenible y atender las necesidades de la ciudadanía, incorpora al servicio de bicicleta público Biki una nueva estación Biki en el Hospital Universitario Río Hortega, con capacidad para 27 bicicletas. Así la ha presentado este lunes el alcalde, Jesús Julio Carnero, explicando que “se trata de una iniciativa que responde a las demandas tanto de usuarios como del propio centro hospitalario, reforzando la conexión entre salud, sostenibilidad y transporte público”.

La ubicación de esta estación ha sido posible gracias a la estrecha colaboración con el propio Hospital, que ha facilitado el emplazamiento idóneo para garantizar la comodidad de pacientes, profesionales sanitarios y visitantes. Como ha subrayado el alcalde, “este emplazamiento permite situar a BIKI en un punto estratégico para mejorar la accesibilidad.

Con esta incorporación, el sistema Biki amplía su red para ofrecer una alternativa saludable y eficiente en uno de los principales centros sanitarios de la ciudad. El resultado del trabajo de escucha a la ciudadanía ha dado como resultado esta incorporación y adaptación de los servicios a sus necesidades. La instalación en el Hospital Universitario Río Hortega es fruto de un análisis constante y del compromiso por mejorar el servicio día a día”.

Esta nueva estación forma parte de la estrategia de Auvasa para consolidar la movilidad activa en Valladolid, fomentando el uso de la bicicleta como alternativa saludable y eficiente en aquellas zonas donde todavía existe una demanda latente. Además, se enmarca en el proceso de expansión del sistema BIKI, que sigue evaluando nuevas ubicaciones para responder a la creciente demanda.

103 estaciones y 916 bicicletas

Con la implantación y puesta en servicio de esta estación ya son 103 puestos los que conforman el servicio BIKI, reforzando así aquellos lugares con clara vocación para la demanda de usos.

La estación presentada hoy cuenta con un total de 27 anclajes y su tamaño corresponde con una estimación de demanda alta en horas pico por lo que se prevé que será un punto con importantes usos en la ciudad. Con esta nueva estación se incorporan al servicio 11 bicicletas eléctricas más, pasando el servicio de 905 a 916 bicicletas, de las cuales el 50% son eléctricas.

Además, el Hospital situará una zona de carga y descarga destinada en exclusiva para facilitar las tareas de rebalanceo y logística de la propia estación. Además, a menos de 800 metros existe actualmente otra estación de 22 anclajes llamada Crta. Segovia–UEMC, que da servicio a los estudiantes de esta universidad.

El Ayuntamiento de Valladolid, ha invertido un total de 107.000 euros destinado a financiar la adquisición de las estaciones y bicicletas eléctricas del Hospital Universitario Río Hortega y la que se pondrá en servicio próximamente en la calle del Arca Real.

Un servicio en crecimiento

En el mes de noviembre el servicio fue utilizado ya por 15.192 personas, que supone un crecimiento de 40% respecto al mismo mes del año pasado y un 69% más que en noviembre de 2023. Biki ha conseguido triplicar las personas usuarias desde su origen, y basta recordar que, en febrero de 2023, cuando se inició, fue utilizado por 5.331 personas y ya son más de 15.000.

El incremento no sólo afecta al número de personas que utilizan el servicio, también al uso del mismo. Así, el número de usos promedio en lo que va de año es de 66.632 al mes que, en comparación con la media del año pasado (48.765) supone un incremento del 37%.

En la mejora continua a lo largo de este año destaca, además de la estación que se pone en funcionamiento y la próxima en la calle Arca Real, la extensión de BIKI al alfoz con 4 estaciones y 44 bicicletas eléctricas en los municipios de Santovenia de Pisuerga y La Cistérniga, la incorporación de bicicletas adaptadas y de carga y un Hub ciclologística que se han implantado recientemente.