Valladolid, elegida sede de la Comisión de Bicicleta Pública 2026 gracias al crecimiento de Biki: “Estamos muy satisfechos”

La empresa municipal Auvasa, a través de su servicio de bicicleta pública Biki, ha participado activamente en la reciente reunión de la Comisión de Bicicleta Pública de ATUC (Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos), celebrada en Bilbao, donde operadores y ayuntamientos de toda España compartieron experiencias, datos y estrategias para fomentar la movilidad ciclista.

Durante la jornada, se abordaron cuestiones clave como la sostenibilidad de los sistemas públicos de bicicleta, su mantenimiento, la integración metropolitana y las estrategias para incrementar el uso de este medio de transporte urbano.

En este contexto, Biki fue uno de los protagonistas destacados por su modelo de gestión y por las novedades implementadas desde su puesta en marcha.

Entre los avances más valorados, se encuentra la extensión del servicio a municipios del alfoz, ya operativa en Santovenia de Pisuerga y La Cistérniga, así como el notable crecimiento de usuarios, que en 2024 y 2025 triplicó las cifras registradas en su primer año de funcionamiento.

Gracias a esta trayectoria y al compromiso del Ayuntamiento de Valladolid con la movilidad activa, la ciudad ha sido elegida sede de la próxima Comisión de Bicicleta Pública de ATUC en 2026, un reconocimiento que refuerza su papel como referente nacional en movilidad sostenible, señala el Ayuntamiento en un comunicado.

El gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, expresó su satisfacción por esta designación. “Estamos muy satisfechos. Valladolid se está convirtiendo en un referente tras la reunión de ATUC celebrada el mes pasado en Bilbao”.

Cabanillas destacó además los proyectos de expansión e innovación de Biki: “Ha sido muy bien valorado que Valladolid cuente ya con unas mil bicicletas públicas, que el servicio se extienda al alfoz para conectar con la capital, y la próxima incorporación de bicicletas adaptadas, que nos convertirá en el servicio más inclusivo de España”.

También, ha asegurado: “incorporaremos bicicletas de carga para mercancías y reparto de última milla, reforzando el papel de la bicicleta pública en la logística urbana”.