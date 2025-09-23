Un carril bici conectará Valladolid y Zaratán: "Es un paso decisivo para fomentar la movilidad sostenible"

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes el proyecto técnico y el expediente de contratación de las obras del nuevo carril bici de conexión con Zaratán.

Un proyecto que ha sido aprobado por ambos ayuntamientos y que contempla la construcción de un carril de 1.220 metros de longitud y 2,40 metros de anchura en doble sentido, acompañado de una acera peatonal de 4 metros.

El trazado dispondrá de una pendiente máxima del 6% y contará con 27 nuevos puntos de alumbrado público para reforzar la seguridad vial. La inversión asciende a 422.683 euros (IVA incluido) con cargo a presupuestos municipales de 2025 y 2026.

Además, está previsto que destinen 9.590 euros adicionales a servicios de control de calidad y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. Contarán con un plazo de 6 meses.

El nuevo eje permitirá una conexión directa y segura entre Valladolid y Zaratán. Además, el Consistorio implantará dos estaciones de Biki de 11 anclajes cada una y 22 bicicletas eléctricas. "Es un paso decisivo para ampliar la red ciclista metropolitana y fomentar la movilidad sostenible", asegura el Consistorio.

Carril bici de Fuensaldaña

Otro de los asuntos aprobados por la Junta de Gobierno Local ha sido la adjudicación de las obras de urbanización de la carretera de Fuensaldaña, en su primera fase, entre la Avenida de Gijón y el enlace con la A-62.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa FTC Obras y Energía, S.A. y cuenta con un presupuesto de 2.097.134 euros y un plazo de ejecución estimado de 12 meses.

El itinerario peatonal y ciclista conectará las urbanizaciones de La Galera y Fuente Berrocal con la ciudad. "Se facilita un desplazamiento seguro y accesible, reduciendo la dependencia del vehículo privado", afirma el Consistorio.

Actualmente, el Ayuntamiento afirma que la carretera de Fuensaldaña "carece de aceras en gran parte de su trazado" y no dispone de carril bici. Por tanto, la intervención contempla la creación de un nuevo acceso a la red ciclista de la ciudad a través de la calle Parva de la Ría, conectando con el itinerario paralelo al Canal de Castilla.

Además, el proyecto incluye la construcción de una glorieta para ordenar el tráfico de acceso a la urbanización Salve Regina, la reordenación del cruce hacia Fuente El Sol y la implantación de medidas de templado de tráfico.

También está prevista la mejora del firme de la vía, la plantación de arbolado, instalación de mobiliario urbano e iluminación.