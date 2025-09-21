Un día con bus gratis y cierre al tráfico de la zona de bajas emisiones en Valladolid

Valladolid va a celebrar este lunes, 22 de septiembre, el ‘Día Sin Coche 2025’, todo dentro del marco de la Semana Europea de la Movilidad 2025, que este año se desarrolla bajo el lema ‘¡Movilidad para todas las personas!’.

El objetivo que se marca el Ayuntamiento, organizador de la jornada, pasa por reducir el tráfico, mejorar la calidad del aire, recuperar el espacio público y también impulsar alternativas de transporte sostenible, accesibles, inclusivas y seguras para toda la ciudadanía.

Durante la jornada, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) permanecerá restringida al tráfico entre las 10:00 y las 22:00h. Sólo podrán acceder autobuses, taxis, bicicletas, vehículos de residentes, personas con movilidad reducida, emergencias y vehículos eléctricos o de gas (GLP).

No podrán acceder el resto de los vehículos, ni las motos, ni las personas usuarias de los estacionamientos subterráneos de rotación con accesos ubicados en el interior del perímetro restringido. El control de acceso estará desempeñado por la Policía Municipal.

Al mismo tiempo, se ofrecerán ventajas gratuitas en movilidad sostenible. Los autobuses urbanos de AUVASA serán gratuitos todo el día. Biki los primeros 30 minutos sin coste. Parkibici tendrá una tarifa 24 horas gratuita.

Y los aparcamientos disuasorios urbanos y universitarios (Campus Miguel Delibes y Prado de la Magdalena) serán gratuitos para facilitar el acceso al centro.

Cartel de acceso el Día Sin Coche en Valladolid

Actividades para todas las edades

La programación del ‘Día Sin Coche’ contará con actividades dirigidas a todos los públicos.

Jornada ‘Movilidad: una estrategia para todas las personas’, en la Feria de Valladolid (9:45h).

Presentación del diagnóstico sobre distribución urbana de mercancías (12:00h).

Exhibiciones de Policía Municipal y parque infantil de tráfico en la Plaza de Portugalete (17:00h).

Parque infantil gratuito en San Benito (18:00-20:00h).

Actuaciones de academias de baile en la Plaza de la Universidad y Plaza de España (19:30-21:30h).

Un compromiso europeo con la movilidad

El ‘Día Sin Coche’ nació en el año 2000 como propuesta de la Comisión Europea y desde entonces se ha convertido en la jornada más representativa de la Semana Europea de la Movilidad, de la que Valladolid fue ciudad pionera ya en 1999.

Con el cierre de actividades a las 22:30h, el Ayuntamiento dará por concluida la edición 2025, reafirmando su compromiso con una movilidad urbana más limpia, inclusiva y sostenible.