El Ayuntamiento de Valladolid y Cepyme sellan un convenio pionero para atraer inversiones

El Ayuntamiento de Valladolid y Cepyme han decidido sumar fuerzas para que la ciudad juegue en una liga al más alto nivel a la hora de atraer inversión y proyectos empresariales.

Para ello, el consistorio y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa han firmado un convenio de colaboración estratégica que busca dar un impulso a la proyección económica de la ciudad y captar iniciativas de alto valor añadido, tanto dentro como fuera de España. En el acuerdo participa también la CEOE Valladolid.

La iniciativa se enmarca en la estrategia Valladolid Now, de la Oficina Municipal de Proyectos y Atracción de Inversiones, con la que el Ayuntamiento quiere reforzar la imagen de Valladolid como un lugar atractivo para invertir, innovar y desarrollar una carrera profesional.

El convenio cuenta con un presupuesto de 60.000 euros, financiado en un 83 % por el Consistorio, y tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable.

La colaboración permitirá combinar el conocimiento del territorio y la capacidad de promoción del Ayuntamiento —a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa— con la experiencia directa de Cepyme y su amplia red de contactos empresariales. La meta es clara: atraer inversión cualificada en un contexto de competencia creciente entre ciudades por nuevos proyectos, empresas y talento.

El plan de trabajo comenzará con un análisis detallado de lo que Valladolid puede ofrecer y la elaboración de un dossier técnico que sirva como carta de presentación ante posibles inversores.

A partir de ahí, Cepyme realizará una labor activa de prospección, dirigida a empresas medianas, ‘startups’ en expansión, consultoras especializadas y representantes económicos de embajadas que puedan ver en la ciudad un entorno adecuado para crecer.

El acuerdo incluye además acciones concretas de captación y presencia en foros económicos, con especial atención a encuentros en Madrid, apoyados en el protocolo de colaboración entre ambos ayuntamientos. El objetivo es ganar visibilidad en el principal polo económico del país y abrir nuevas puertas a la ciudad.

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, han subrayado la importancia de un convenio que estrecha la conexión entre el tejido empresarial nacional y el vallisoletano, con la vista puesta en generar actividad económica, empleo y nuevas oportunidades para la ciudad.