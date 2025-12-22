Isa Rivero, José Luis Bentabol, el C.D. Don Bosco y la Media Maratón recibirán los Premios Valladolid Ciudad Deportiva

La boxeadora Isa Rivero, José Luis Bentabol, el C.D. Don Bosco y la Media Maratón Ciudad de Valladolid, galardonados con los Premios Valladolid Ciudad Deportiva.

El jurado de la XXXIV edición dio hoy a conocer los galardones correspondientes a esta edición, tras analizar las candidaturas presentadas. A estos galardones se suman el ‘Mejor Directivo/a – Premio Borja Lara’, que recae en José Luis Bentabol, Vallkirias Pisuerga; y en la modalidad de club, el segundo premio recae en el C.D. Club Gimnasia Acrobática Valladolid y el tercero en el Valladolid Club Voleibol.

Además, el premio ‘Mejor Entrenador/a’ recayó en Juan Herrero, entrenador de campeones de España y atletas olímpicos de atletismo; el ‘Mejor Delegación Provincial’ a la Delegación Provincial de Pádel de Valladolid: ‘Mejor Juez-Árbitro’ en Salvador Díez; ‘Mejor Centro Escolar’, en el CEIP Pedro Gómez Bosque; ‘Mejor Evento Deportivo’, Media Maratón Ciudad de Valladolid, por su nuevo recorrido homologado.

‘Mejor Deportista con Discapacidad’ a Adrián Parras, doble medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Atletismo en 5.000 y 10.000 metros, y 'Mejor Deportista en Edad Escolar' a Mei Ling Duque, Campeona de Europa Cadete de Poomsae (Taekwondo).

El jurado ha estado presidido por Mayte Martínez, Presidenta Delegada de la Fundación Municipal de Deportes, y ha contado con la participación de representantes de los grupos municipales, del periodismo deportivo y de diferentes entidades y federaciones deportivas de Castilla y León, actuando como secretario Santiago Hidalgo Chacel, Gerente de la Fundación Municipal de Deportes.

También el jurado acordó entregar menciones especiales al C.D. de Rugby El Salvador, por sus títulos en categoría masculina y femenina, a la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, por la organización de la Gala Nacional del Deporte; a Arturo Coello, Campeón del Máster y número 1 del ranking mundial de pádel: y a Sergio de Larrea, internacional absoluto de baloncesto.

También recibirán reconocimiento Iziar Martínez, Campeona de la Copa de Europa de escalada en dificultad y finalista del Premio Princesa de Girona a los valores de jóvenes deportistas 2025; Teresa Ginés, Seleccionadora Nacional de Doble Mini Tramp y Tumbling; Borja Lara, ex gerente de la Fundación Municipal de Deportes; Demetrio Nieto, Presidente del C.D. Don Bosco, a título póstumo.

La Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid decidió, por su parte, otorgar el Premio José Luis Morencia 2025 a Alberto Rodríguez (Bertoni), en reconocimiento a su destacada labor social y deportiva en la entidad Pajarillos Educa.

Todos los galardones se entregarán en una gala oficial que se celebrará el 2 de febrero de 2026, bajo la presidencia del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Estos premios consolidan un año más a Valladolid como referente del deporte, reconociendo el esfuerzo, los valores y los éxitos de deportistas, entidades y profesionales que contribuyen al desarrollo deportivo de la ciudad.