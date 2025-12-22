Herido un hombre en el Paseo de Zorrilla de Valladolid tras una colisión entre una motocicleta y un turismo

Un motorista de unos 40 años resultó herido en la tarde de este lunes en Valladolid en un accidente de tráfico registrado en el Paseo de Zorrilla al colisionar su vehículo contra un turismo.

El suceso, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, tuvo lugar pasadas las 18:30 horas. Hasta el lugar del suceso se movilizaron agentes de la Policía Municipal, mientras que desde Sacyl se envió una UVI móvil.