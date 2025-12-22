Herido un joven en el incendio de una vivienda en Burgos

Un joven de 36 años resultó este lunes herido en el incendio de una vivienda situada en el número 89 de la avenida Cid Campeador, en Burgos capital. El suceso se registró minutos antes de las 15.48 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 recibió el aviso por la presencia de una “gran cantidad” de humo.

Por este motivo, el 112 avisó a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Burgos y, de forma preventiva, a Sacyl que envió una ambulancia al lugar.

En el incendio de la vivienda, Sacyl comunicó que había atendido a un joven de 36 años que fue trasladado en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.