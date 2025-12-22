Un escape de gas en una pizzería de León deja a una mujer de 33 años y a un hombre de 25 intoxicados

Dos personas, una mujer de 33 años y un hombre de 25 han resultado intoxicados tras un escape de gas en una pizzería de León situada en la Avenida de los Reyes Leoneses 18, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a las 20:37 horas de este domingo, 21 de diciembre después de que la sala del 112 haya recibido dos llamadas que solicitaban asistencia para dos personas que trabajaban en la cocina del local y se han visto afectadas por el gas de la descarga de un extintor automático de incendios que ha debido de activarse de forma accidental.

Se ha avisado a los Bomberos, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias Sacyl.

Se ha enviado al lugar una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) y una ambulancia de soporte vital básico y ha atendido en el lugar a estas personas que han sido trasladadas al Hospital de León.