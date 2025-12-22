Un vecino de Soria, herido tras ser atacado con un hacha

Un hombre de 41 años resultó herido anoche tras sufrir una agresión con arma blanca, un hacha, en plena vía pública en Soria.

El aviso se recibió a las 22:13 horas, cuando la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León fue alertada de lo ocurrido en la avenida de Valladolid, a la altura del número 12, donde el alertante indicó que un hombre había sido atacado en la pierna.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Soria, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias – Sacyl. El herido fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado al Complejo Asistencial de Soria para recibir atención médica.