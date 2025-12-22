Herido un operario tras caer sobre un coche desde 6 metros de altura mientras colocaba placas solares en Burgos

Un trabajador de unos 40 años ha resultado herido este lunes, 22 de diciembre, mientras se encontraba colocando placas fotovoltaicas en el tejado de una nave de Burgos.

Los hechos han ocurrido sobre las 14:01 horas, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León solicitando asistencia sanitaria para el operario, que se había precipitado desde unos seis metros de altura y había caído sobre un coche que estaba estacionado en la calle Vega de Cardeñadijo.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado recursos sanitarios para que acudieran al lugar para atender al herido.

Por el momento, no se ha recibido todavía confirmación de la edad de la víctima, ni tampoco ha trascendido si ha necesitado ser trasladado a un centro hospitalario, aunque sí que se sabe que el hombre está consciente.