CSIF denuncia que el Ayuntamiento de Valladolid solo ofrece "parches" a las demandas de la Policía Local

CSIF ha advertido este lunes que el acuerdo “publicitado” por el Ayuntamiento de Valladolid, sobre ciertas compensaciones dadas a los policías locales, tras la “exitosa” protesta convocada por el sindicato independiente el pasado día 17 de diciembre, “son parches y no suponen avances en las condiciones laborales que, desde hace años, venimos reclamando para la plantilla de la Policía Local”. “Los agentes están hartos y exigen al Ayuntamiento que se siente a negociar para mejorar las actuales condiciones del servicio”, ha subrayado CSIF.

Esta organización sindical explica que "las medidas de dar un día de descanso y pagar las horas extras realizadas en la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España, o dos días más y 8 horas de libre disposición en el año que ya finaliza de 2025, son insuficientes por los excesos de horas trabajadas, de las que ha informado el Ayuntamiento después de celebrarse la Mesa General de Negociación del pasado viernes, se acordaron mucho antes de la concentración de agentes del día 17 y no son una solución".

“Si el Ayuntamiento tiene una voluntad negociadora real para atender las justas reivindicaciones y ajustadas a derecho de los agentes de la Policía Local, como ha afirmado el concejal de Hacienda y Personal, lo que tiene que hacer es sentarse a negociar”, ha asegurado CSIF.

El sindicato ha insistido en que "los calendarios laborales y los descansos; el reconocimiento de un coeficiente reductor en las jornadas con horarios nocturnos; la falta de personal y carga de trabajo; la necesaria planificación y reorganización del servicio, donde la excepcionalidad se ha convertido en lo normal; la reclasificación, catálogo y concreción de las competencias de los diferentes puestos; o la carrera profesional son asuntos pendientes que hay que resolver".

"Por no solucionarlo, lastran la calidad y la garantía de un servicio esencial como es el de la seguridad de todos los ciudadanos. Además de vulnerarse los derechos legales de la plantilla", ha zanjado CSIF.