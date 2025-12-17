Medio centenar de policías de Valladolid piden ante Jefatura mejoras con "negociaciones claras y menos palabras vacías"

Imagen de la concentración de los agentes municipales ante la Jefatura de la Policía de Valladolid

Alrededor de medio centenar de agentes, unos 130 si se cuenta la participación global, se han concentrado este miércoles ante la sede de Jefatura de la Policía Municipal de Valladolid para exigir una serie de mejoras laborales que "pongan en valor" su trabajo, en un acto en el que han pedido el apoyo de sus superiores porque así es "mucho más fácil" reclamar ante la Administración pública.

Las movilizaciones, según han advertido, continuarán hasta que "hagan caso" y se consigan, "por lo menos, unas negociaciones claras y no unas palabras vacías de contenido".

Raúl, agente de policía y delegado sindical de la Central Sindical e Independiente de Funcionarios (CSIF), ha asegurado en declaraciones a este periódico a las puertas de la Jefatura de la Policía Municipal que estas mejoras se consiguen "dando aplicación de unos descansos acordes al trabajo y servicio que se presta".

En este sentido, ha reivindicado la aplicación de unos coeficientes reductores y la implantación de una jornada especial, ya que esto es algo que "no es nada inventado" y ya existen en otros cuerpos de policía local e incluso nacional.

Concretamente, piden la aplicación de estos coeficientes para el trabajo nocturno, tal y como viene "amparado por normativa europea" y ha incidido que "incluso" dentro del convenio se regula que "se deben negociar" la implantación de los mismos.

Por otro lado, ha destacado como "necesario" que se les reconozcan y compensen las peculiaridades de las funciones de cada puesto de trabajo, ya que en estos momentos cuentan con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que "solamente valora el horario y eso no es así".

El delegado sindical ha precisado que las normas marcos establecen que "sí o sí" el Ayuntamiento de Valladolid debe compensar y valorar complementos regulados en el artículo 119 como "penosidad, peligrosidad, dedicación exclusiva o dificultad técnica", unos valores que "actualmente no tenemos recogidos".

"En el puesto de trabajo todos vestimos de azul, pero cada uno tenemos nuestras peculiaridades y funciones, que nos diferencian. Aunque todos hagamos de todo, siempre hay puntos en los que uno destaca", ha insistido el representante de CSIF.

Por último, se ha referido a una "disponibilidad mal entendida" porque a los agentes de la Policía Municipal de Valladolid "se nos usa para todos los servicios extraordinarios que ya no lo son".

"Ya suelen ser ordinarios por la cantidad de eventos que hay en la ciudad, que si bien los tiene que haber, la plantilla no se dimensiona en relación a los mismos", ha explicado.

Insistiendo en esta línea, ha lamentado una "falta de reorganización" de los efectivos de los distintos servicios. Por eso, piden un "compromiso" para que los "forzosos y la supresión de descansos finalice" y se lleve a cabo dicha reorganización para "facilitar la realización de ciertos eventos".

"Con alguna hora extraordinaria, pero que no sea de forma asidua el tener que venir a trabajar y te quiten el poco descanso que puedas tener", ha reiterado.

Aunque todas estas mejoras laborales son competencia de las Administraciones públicas, Raúl ha reivindicado que "cada uno tiene su parcela de responsabilidad". En este sentido, ha reconocido la "dificultad" que tiene el dirigir y organizar por parte de Jefatura, pero con la manifestación ante su sede han querido "dar el ímpetu para que apoyen las reivindicaciones".