CSIF exige al Ayuntamiento de Valladolid la sustitución del tribunal calificador de 13 plazas de Policía Local

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido este lunes al Ayuntamiento de Valladolid la revocación y renovación "completa e inmediata" de todo el tribunal calificador del proceso selectivo de 13 plazas de Policía Local, "tras confirmarse hechos de extrema gravedad que comprometen de manera seria su transparencia, su funcionamiento y la confianza en el procedimiento, al haberse constatado irregularidades serias".

Esta petición de CSIF se produce tras anularse un ejercicio práctico del examen, elegido por el tribunal, argumentando que había sido utilizado en una academia, "poniéndose en tela de juicio la limpieza de ese proceso".

"La información difundida en algún medio de comunicación, que reproduce con detalle deliberaciones internas del tribunal, evidencia una filtración procedente del propio órgano que vulnera el deber de confidencialidad que impone la normativa pública, y quiebra la imparcialidad y el rigor que deben guiar cualquier proceso selectivo", ha señalado el sindicato.

Esta filtración, además, ha derivado en que CSIF "haya sido injustamente señalada, dañando la imagen de nuestra organización sin fundamento alguno, al asegurarse que la persona del tribunal que ha propuesto el ejercicio anulado, entre otros muchos ejercicios que había presentado, era representante sindical de CSIF".

El sindicato ha recordado que, de acuerdo con el artículo 60 del EBEP, los vocales de un tribunal calificador "no representan a sindicatos ni a ninguna entidad, sino que actúan siempre a título estrictamente personal". "Atribuir responsabilidades al sindicato por decisiones que corresponden al órgano colegiado, demuestra un profundo desconocimiento del funcionamiento legal de los tribunales de selección y supone una utilización inaceptable del nombre de CSIF, en un contexto de irregularidad que no le corresponde", ha añadido la organización.

"No existen actas"

CSIF ha apuntado que, a esta situación, se suma "un hecho aún más grave". "No existen actas que acrediten la constitución válida del tribunal ni de sus decisiones o, si existen, no han sido sometidas a aprobación, en contra de lo que exige la Ley 40/2015. Esta ausencia de documentación oficial no solo invalida jurídicamente las actuaciones de ese tribunal, sino que ha sido igualmente denunciada por otros sindicatos, que tampoco han tenido acceso a esas actas pese a haberlas solicitado", ha señalado.

El sindicato ha hecho hincapié en que la falta de transparencia "es estructural y gravísima". CSIF ha explicado que "no hay actas que documenten la constitución válida del tribunal; el debate sobre los diferentes ejercicios prácticos presentados; la votación o acuerdo unánime con el que se aprobó el ejercicio finalmente aceptado; o la custodia del ejercicio".

"La combinación de filtraciones, ausencia de actas y difusión de versiones parciales de lo ocurrido, sitúa al tribunal calificador en una posición completamente deslegitimada, sin una mínima apariencia de imparcialidad o profesionalidad. En estas condiciones, resulta imposible garantizar un proceso limpio, riguroso y respetuoso con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad", ha insistido el sindicato.

Sustitución "inmediata e íntegra"

Por todo ello, CSIF reclama que el Ayuntamiento "actúe con urgencia y proceda a la sustitución inmediata e íntegra del tribunal, nombrando un nuevo órgano que cumpla estrictamente las exigencias legales y garantice la transparencia que merecen los aspirantes y la ciudadanía".

El sindicato independiente ha considerado que "no se está ante un error de alguno de los miembros a la hora de proponer un ejercicio, sino ante un fallo sistemático de funcionamiento del tribunal en su conjunto, cuya presidencia y secretaría han incumplido sus deberes esenciales de documentación y fedatarios públicos, invalidando la seguridad jurídica de todo el proceso selectivo".

CSIF ha defendido con firmeza su nombre, su trabajo y su trayectoria. "No vamos a permitir que se utilice nuestra organización como escudo para encubrir errores que no nos corresponden, o para desviar la atención de irregularidades internas. Nuestra posición es clara. Por limpieza, por transparencia y por respeto al proceso, el tribunal actual debe ser sustituido de inmediato, porque la responsabilidad del examen es de todo el tribunal", ha zanjado el sindicato.