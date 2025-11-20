Polémica por las pruebas de policía en Valladolid: denuncian "irregularidades" y el Ayuntamiento contesta

CCOO Castilla y León ha expresado su preocupación por lo que “parecen ser posibles irregularidades en el proceso selectivo para cubrir 13 plazas de Policía Municipal del Ayuntamiento de Valladolid”.

El sindicato ha solicitado explicaciones urgentes al Consistorio ante la sospecha de que en los ejercicios prácticos realizados ayer “podría haber estado relacionado con materiales de una academia local” lo que “genera serias dudas sobre la transparencia y la limpieza del proceso”, apuntan desde el sindicato.

Este 19 de noviembre, los y las aspirantes a las plazas de Policía Municipal realizaron el ejercicio práctico, correspondiente al tercer ejercicio del proceso selectivo, tras haber superado las pruebas físicas y un test.

“Este ejercicio constaba de dos partes, una de las cuales coincidía de manera literal con un supuesto previamente trabajado en una academia de la ciudad”, añaden desde CC.OO.

La organización sindical ha lamentado que este tipo de situaciones generen “un gran malestar entre los y las opositores y opositoras” que ponen “en juego su esfuerzo y dedicación en un proceso que debe ser imparcial y justo”.

“La sospecha de que un ejercicio práctico haya podido ser filtrado o estar relacionado con una academia privada pone en entredicho la integridad de todo el proceso”, añaden.

El sindicato ha subrayado la importancia de “garantizar la limpieza del proceso y la confianza de los y las aspirantes en el sistema de selección” y CC.OO. insta al Ayuntamiento a tomar “las medidas necesarias para disipar cualquier duda sobre la imparcialidad del proceso”.

Contestación del Ayuntamiento

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa en el Ayuntamiento de Valladolid, Francisco Blanco, ha respondido a las acusaciones de CC.OO. asegurando que conviene advertir que el “tribunal, como cualquier oposición, es soberano en pruebas de acceso a la función pública para la toma de cualquier decisión”.

El concejal ha afirmado que “todos los indicios están siendo analizados por la asesoría jurídica del Ayuntamiento y actuaremos bajo sus indicaciones”.

“Hemos pedido celeridad al tribunal para resolver estas cuestiones. Esta tarde se van a reunir para tomar una decisión y garantizar la igualdad de oportunidades, transparencia, mérito y capacidad de todos los opositores, para que no haya duda. Estaremos atentos para que no se repita la situación en ningún otro proceso selectivo”.