Anulan el examen de la Policía Municipal de Valladolid: se repetirá el segundo ejercicio copiado de una academia

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este jueves de que el órgano de selección del proceso selectivo para la provisión de 13 plazas de agente de Policía Municipal −9 por turno libre, 3 por movilidad y 1 de reserva para tropa y marinería− ha acordado anular el segundo ejercicio de la prueba de conocimientos, realizado este 19 de noviembre.

La decisión se ha adoptado por unanimidad tras constatar que parte del enunciado del supuesto práctico planteado en dicho ejercicio coincidía literalmente con un material elaborado por una academia de preparación de oposiciones, difundido el pasado mes de agosto, lo que podría suponer un perjuicio para la igualdad de oportunidades entre aspirantes.

El tribunal calificador ha confirmado que los sobres con los ejercicios realizados no han sido abiertos y permanecen custodiados, firmados y precintados, garantizando así la integridad del proceso.

Con el fin de "preservar los principios de igualdad, mérito y capacidad" el órgano de selección ha acordado convocar nuevamente a los aspirantes para la repetición del segundo ejercicio en próximas fechas, que serán determinadas en la reunión prevista para el 24 de noviembre. Esta decisión está publicada en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento. El Consistorio vallisoletano ha reafirmado así "su compromiso con la transparencia y el correcto desarrollo de los procesos selectivos".