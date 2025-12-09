Un vehículo de la Policía Local de Valladolid

Herida una mujer tras ser atropellada por un motorista en Parquesol

El 112 de Castilla y León ha informado a la Policía Local de Valladolid, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida en la mañana de este martes tras ser atropellada por un motorista en el barrio vallisoletano de Parquesol. El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 8:49 horas alertando del incidente, que se ha producido en la calle Profesor Adolfo Miaja de la Muela con la calle Guzmán el Pinciano.

El alertante solicitaba asistencia sanitaria para atender a la mujer y también al motorista, un hombre de unos 40 años. El 112 de Castilla y León ha informado a la Policía Local de Valladolid, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que han enviado efectivos al lugar del accidente.