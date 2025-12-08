Seis heridos, entre ellos un bebé, en tres accidentes en Burgos: choques contra un jabalí, un camión y un vuelco

Kilómetro 238 de la autovía A-1, donde ha tenido lugar uno de los accidentes

Dos adultos y un bebé han resultado heridos leves en un accidente de tráfico a las afueras de Burgos. La colisión por alcance de un camión contra un turismo ha tenido lugar a las 16:13 horas, en el kilómetro 238 de la autovía A-1, sentido País Vasco.

Una llamada al 112 solicitaba asistencia sanitaria para las tres personas, que se encontraban conscientes. Acto seguido, se da aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atender a los heridos.

Dos accidentes más

Además, a las 14:07 horas, ha tenido lugar otro accidente de tráfico en Ibeas de Juarros, en concreto, en el kilómetro 6 de la carretera BU-V-8004. Un turismo ha volcado tras salirse de la vía y dos jóvenes de 20 y 19 años han resultado heridas con contusiones.

Así, el 112 da aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atenderlas.

Previamente, a las 8:04 horas de esta mañana, tuvo lugar otro accidente en Pinilla de los Barruecos, en el kilómetro 428 de la N-234. Un turismo ha chocado contra un jabalí y ha resultado herido un hombre de 43 años, que refiere dolor de cuello. Emergencias Sanitarias envió una ambulancia al lugar para atender al herido.