Una joven cae por una ladera del cerro de San Cristóbal: ha sido porteada por los bomberos y trasladada al Río Hortega

Una joven de 21 años ha resultado herida tras caer por un terraplén en una de las laderas del cerro de San Cristóbal, en La Cistérniga (Valladolid).

El 112 recibió una llamada a las 15:12 horas solicitando asistencia para la joven, que se encontraba consciente.

Sin embargo, la caída se había producido en una zona de difícil acceso por detrás de unas naves industriales a la altura del kilómetro 358 de la carretera N-122, a la entrada de La Cistérniga.

Ante tal situación, el servicio de Emergencias avisa a la Guardia Civil de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación y a Sacyl, que envía una ambulancia para atender a la herida.

La joven ha sido porteada por los bomberos hasta el punto en que aguardaba la ambulancia y posteriormente ha sido trasladada al Hospital Río Hortega.