Un detenido en Medina del Campo por una agresión con un puñal de 44 centímetros, un destornillador y una tijera

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado día 3 de diciembre en Medina del Campo (Valladolid) a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones y otro de amenazas con arma blanca, en una agresión en la que utilizó unas tijeras, un destornillador y un puñal de 44 centímetros de hoja para amenazar a la víctima.

La víctima tuvo que ser trasladada al hospital de Medina del Campo con una herida en el dedo de la mano que precisó de tres puntos de sutura.

La intervención policial se produjo en la madrugada del día 3, sobre las 00:30 horas, tras recibir un aviso del 091 alertando de una pelea con arma blanca en un domicilio de la localidad vallisoletana.

Al acceder a la vivienda, los agentes observaron a un hombre con cortes en una de sus manos, y frente a él, otro individuo que lo amenazaba con un arma blanca. Los policías procedieron de inmediato a desarmar al agresor para garantizar la seguridad de los allí presentes.

También en el lugar se encontraba otra inquilina de la vivienda, que manifestó que la discusión había escalado, y que el detenido había utilizado sucesivamente unas tijeras, un destornillador y, finalmente, un puñal de 44 centímetros de hoja para amenazar a la víctima.

Los objetos utilizados en la agresión —el puñal de 44 centímetros, el destornillador y las tijeras— fueron intervenidos y puestos a disposición judicial junto con las diligencias. La autoridad judicial decretó la libertad del detenido tras tomarle declaración.

El agresor, tras su detención, también fue trasladado a un centro médico para ser asistido de lesiones leves en la cara y en una mano.