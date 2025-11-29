El pianista Jialin Ya gana el Premio Internacional de Piano Frechilla-Zuloaga 2025

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta, Mar Sancho, durante la entrega de los galardones a los premiados, este viernes

El pianista Jialin Yao ha sido el ganador del Premio Internacional de Piano Frechilla – Zuloaga 2025, tras imponerse en la final celebrada esta tarde en el Centro Cultural Miguel Delibes y se ha adjudicado el primer premio dotado con 12.000 euros tras su interpretación del Concierto nº3' de Rachmaninov.

En su actuación contó, al igual que el resto de finalistas, con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por Zoe Zeniod, directora griega de larga experiencia en el trabajo con músicos jóvenes y actual titular de la Filarmónica de Buenos Aires.

El segundo premio, dotado con 6.000 euros, ha correspondido al pianista, Rafael Antonio Pliousnin, que interpretó el 'Concierto nº5' de Beethoven, mientras que la pianista Natalie Schwamova, que interpretó el 'Concierto nº1' de Chopin se ha hecho con el tercer premio, dotado con 3.000 euros.

Por último, el jurado ha decidido que la pianista Eugenia Sánchez Duran ha sido merecedora del premio a la Mejor Intérprete de Música Española, dotado también con 3.000 euros, así como de una Mención Especial.

El palmarés se cierra con el Premio del Público, otorgado por votación popular entre los participantes en la final, y que en esta edición ha recaído en Jialin Yao. Este premio no tiene dotación económica.

El Premio Internacional de Piano está coorganizado por la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León y cuenta con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Premio de prestigio internacional

El premio Internacional de Piano Frechilla-Zuloaga se inició en 1996 y alcanza este año su 15ª edición. Desde el año 2001 tiene carácter bienal. En esta edición, se ha contado con la participación de veintiún jóvenes pianistas de ocho nacionalidades distintas: España, Italia, República Checa, Portugal, Israel, Japón, China y Corea.

El jurado de esta edición está presidido por Alexander Gavrylyuk, pianista de reconocimiento internacional cuya brillante carrera le ha llevado a colaborar con orquestas como la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de Londres o la Filarmónica de Los Ángeles.

Junto a él forman parte del jurado el pianista portugués Pedro Burmester, la pianista china Zee Zee, finalista del Concurso Reina Elisabeth, el pianista español Eduardo Frías y Alexandra Dariescu, intérprete de prestigio internacional y creadora de innovadores proyectos musicales. Ellos han sido los responsables de elegir a los galardonados en la Prueba Final, que ha vuelto a situar a Valladolid como un referente en el ámbito del piano a nivel internacional.