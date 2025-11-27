Matapozuelos honra a sus mondongueras y al cerdo: ruta de tapas, música, premios y degustaciones gratis

Presentación de las Jornadas del Mondongo, organizadas por el Ayuntamiento de Matapozuelos y la Asociación de la Mujer para el Desarrollo Rural Pino Regidor

Matapozuelos volverá a rendir homenaje a una de sus tradiciones más arraigadas con la celebración de las XV Jornadas del Mondongo, que tendrán lugar este sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Matapozuelos y la Asociación de la Mujer para el Desarrollo Rural Pino Regidor, cuenta además con la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid.

Como cada año, la villa se volcará en esta cita que reivindica la matanza tradicional y los productos del cerdo.

En esta edición, la vecina Julia Gutiérrez Gil recibirá el reconocimiento como Mondonguera Mayor, distinción que premia su respeto y labor en la preservación de las costumbres locales.

También serán homenajeadas Virginia García Rollán y Leticia Moyano González, nombradas Mondongueras Especiales por su impulso como mujeres jóvenes emprendedoras del sector cárnico en la localidad.

Además, el periódico El Norte será designado Mondonguero de Honor, en agradecimiento a la visibilidad que ofrece a los pequeños municipios.

Ruta gastronómica

Las jornadas comenzarán el sábado con la tradicional ruta de Los Andares del Cerdo, un recorrido por restaurantes, mesones y bares de Matapozuelos donde los visitantes podrán degustar las Tapas Mondongueras, elaboradas exclusivamente con productos del cerdo. La ruta se mantendrá activa durante todo el fin de semana.

Ese mismo día, a las 20:00 horas, el público podrá disfrutar del espectáculo “Cuentos y cantos de lavanderas”, interpretado por la compañía Elia & Uxía, que aportará un toque cultural a la programación.

El domingo, todas las actividades se trasladarán a la Plaza Mayor, donde se instalará una feria de productos de la comarca con participación de comerciantes y artesanos locales.

La jornada arrancará a las 11:30 horas con un caldo de bienvenida y la demostración de matanza tradicional a cargo del matarife Ramón García. Tras el chamuscado, colgado y eviscerado del cerdo, las mondongueras mostrarán los procesos tradicionales del picado de carne, el pesado de especias, el llenado de chorizos y la fritura de chicharrones.

La feria contará con la actuación musical de Fran Pahino, que animará la mañana con su repertorio.

A las 13:30 horas se llevará a cabo la entrega de reconocimientos a la Mondonguera Mayor, las Mondongueras Especiales y el Mondonguero de Honor 2025. Como cierre de las jornadas, se ofrecerá una degustación de chorizo de matanza al precio de 2,50 euros, seguida del sorteo de un jamón y un cesto de productos entre los participantes de la rifa.