Empiezan las dos campañas navideñas más deseadas en Valladolid: 11.750 € en premios y 100 lotes de alimentos

Diputación de Valladolid y Fecosva inician las campañas de 'Comprar en tu comercio vecino tiene premio' y el Concurso de Escaparates y fotografías

Llegan dos de las campañas navideñas más esperadas. La Diputación de Valladolid y Fecosva han presentado este jueves la XIII edición de 'Comprar en tu comercio vecino tiene premio' y el X Concurso de Escaparates y Fotografía, dotados con premios económicos y lotes de productos de la marca agroalimentaria de la institución provincial.

En la presentación han participado el diputado del servicio de promoción agroalimentaria y consumo, Moisés Santana, y el presidente de Fecosva, Jesús Herreras, quienes han destacado las iniciativas como un método para promocionar el comercio de proximidad, fomentar el consumo y captar y fidelizar clientes.

Por un lado, 50 establecimientos de 23 municipios de la provincia de Valladolid participarán en la campaña 'Esta Navidad comprar en tu comercio vecino tiene premio', que repartirá un centenar de lotes de productos de Alimentos de Valladolid valorados en 100 euros.

Cada negocio contará con un cartel distintivo para poder identificar que participan en la campaña y con 200 papeletas que repartirá a aquellos clientes que hagan una compra superior a los 20 euros. Para esta iniciativa, la Diputación de Valladolid ha aprobado una inversión de 200 euros.

"El objetivo es promocionar y fomentar el consumo en las zonas rurales de nuestros pueblos", ha insistido Santana ante los medios de comunicación.

Por otro lado, el concurso de escaparates y fotografías llega este año a su décimo aniversario. Un hito que marca la consolidación de la campaña, cada año más presente en la provincia y con mayor número de participantes.

Esta segunda iniciativa cuenta con varias categorías. Una primera de ellas es la dirigida a los comercios, a los que se les ha dividido en cuatro zonas: Tierra de Campos, Tierra de Pinares, Duero-Esgueva y Montes Torozos. Pueden participar todos los establecimientos de los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Habrá tres negocios ganadores por comarca, que se llevarán 1.000 con el primer premio, 750 euros con el segundo y 500 euros con el tercero, para aquellos que consigan el escaparate más bonito y votado por los ciudadanos.

Por otro lado, el concurso incluye una categoría 'Vecinos', para que los ciudadanos puedan participar individualmente enviando fotos de escaparates, tiendas o calles comerciales de las localidades de menos de 20.000 habitantes, en una única categoría que abarca las cuatro zonas de concurso y obtendrán igualmente premios de 1.000, 750 y 500 euros para el primero, segundo y tercero, respectivamente.

La presentación de las fotografías y los escaparates participantes arrancará este 1 de diciembre y se extenderá hasta el día 20, disponibles en la web creada por Fecosva y Diputación en www.concursoescaparates.tucomerciovecino.com.

Es aquí donde entra una de las novedades. Para fomentar la participación ciudadana, se ha organizado un sorteo para todos aquellos que decidan, entre el 22 de diciembre y el 2 de enero, entrar a la web del concurso si seleccionan un escaparate y una fotografía y rellenan un formulario.

Se repartirán en total cinco premios de 100 euros cada uno. Todos los premios han de gastarse en compras en comercios locales o, en el caso de los establecimientos que ganen el concurso de escaparate, a bienes de inversión vinculados a la actividad comercial.