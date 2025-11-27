Valladolid ilumina la Navidad con un espectacular alumbrado que se amplía a 81 calles y 24 plazas

Inauguración del alumbrado navideño de Valladolid en la plaza de San Pablo R.Valtero / ICAL

Valladolid ha dado la bienvenida oficial a la temporada navideña con el tradicional encendido de luces. El acto inaugural se celebró este año en la Plaza San Pablo, donde el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, estuvieron acompañados por la boxeadora vallisoletana y reciente campeona del mundo de peso átomo, Isa Rivero, junto a numerosos vecinos.

La ceremonia incluyó una breve actuación del Coro de la Escuela de Música de Valladolid, seguida de un recorrido hasta Fuente Dorada y Calle Ferrari.

La decoración de este año se ha ampliado por la ciudad, iluminando un total de 81 calles y 24 plazas distribuidas por toda la ciudad, con más de tres millones de puntos de luz. Carnero destacó que se han incorporado 13 ubicaciones nuevas con decoración navideña (nueve calles y cuatro plazas más que el año pasado), para así llegar a más rincones de la ciudad.

Como ha destacado el Ayuntamiento, la iluminación mantiene su apuesta por el ahorro energético con tecnología LED en sus 541 arcos y elementos luminosos, 23 árboles con estructuras 3D y 30 árboles naturales.

Nuevas plazas y calles iluminadas

Por primera vez, tres plazas emblemáticas contarán con una iluminación especial nunca antes vista: Plaza de San Pablo, Plaza de la Rinconada y Plaza del Salvador, a las que se suma la Plaza de San Juan. La Plaza de San Pablo albergará un Belén y tres ángeles. Por su parte, la Plaza de la Rinconada lucirá una estrella y la Plaza del Salvador una luna, elementos diseñados para que vecinos y visitantes inmortalicen la Navidad con fotografías.

Además, hay nueve calles añadidas a la iluminación: Matías Sangrador, Val, Alarcón, Especería, Gamazo, San Martín, Real de Burgos, Divina Pastora y Aurora.

Además, la Plaza de Portugalete repetirá su espectáculo de luz y sonido con ocho arcos de grandes dimensiones. La Calle Ferrari y Fuente Dorada volverán a transformarse en la ‘Plaza de los Deseos’, una decoración luminosa impulsada por Caja Rural de Zamora.

Horarios de espectáculos

El horario general de la iluminación de la ciudad será de 18:00h a 22:00h hasta el 18 de diciembre, ampliándose hasta las 22:30h hasta el 6 de enero de 2026.

Las zonas neurálgicas (Plaza Mayor, calles Santiago, Pasión, Calixto Fernández de la Torre y Lencería, Plaza de Portugalete, Calle Ferrari, Fuente Dorada, Plaza San Pablo, Rinconada y Salvador) mantendrán el horario de 18:00h, pero se apagarán a las 00:00h hasta el 18 de diciembre, y a la 1:00h desde el 19 de diciembre hasta el 6 de enero de 2025.

El popular espectáculo de luz y sonido de la Calle Santiago ofrecerá dos pases diarios hasta el 18 de diciembre (19:30h y 20:45h), y se ampliará a tres pases diarios desde el 19 de diciembre (18:30h, 19:30h y 20:45h), con pases extraordinarios a las 18:30h en días específicos de diciembre.

Por su parte, el espectáculo en la Plaza Portugalete tendrá dos pases diarios hasta el 17 de diciembre (19:00h y 20:00h) y se incrementará a tres pases diarios del 21 de diciembre al 6 de enero (19:00h, 20:00h y 21:15h), con pases extraordinarios especiales en varias fechas de la temporada.