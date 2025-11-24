Asalto con máscara en Valladolid: tres menores arrestados tras golpear y robar a un joven una mochila

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a tres jóvenes, todos ellos menores de edad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia cometido el pasado viernes 21 de noviembre.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:15 horas, cuando la Sala de Operaciones CIMACC 091 recibió el aviso de un menor que denunciaba haber sido asaltado en las inmediaciones de la Plaza del Milenio.

Según relató la víctima, mientras se dirigía hacia la Cúpula del Milenio fue abordado por tres individuos vestidos de oscuro, con capuchas y uno de ellos con máscara. Los agresores lo tiraron al suelo, lo golpearon en varias ocasiones y le sustrajeron una mochila con el logo de la Real Federación Española de Fútbol que contenía ropa deportiva, antes de huir hacia la zona de Huerta del Rey.

El joven presentaba sangre en los labios y en el brazo derecho, además de daños en su ropa, aunque rechazó asistencia sanitaria.

Minutos después, otro indicativo policial localizó en la calle Ramón Pradera a tres jóvenes cuyas características coincidían con la descripción aportada por la víctima. Durante la identificación, uno de ellos portaba la mochila sustraída.

En su interior, los agentes hallaron una bandolera negra coincidente con la descrita por el menor y 16 dispositivos tipo vaper.

Al ser interrogados, los jóvenes no pudieron ofrecer una explicación coherente sobre la procedencia de los objetos, alegando que los habían encontrado junto a un contenedor. Ante las evidencias, los agentes procedieron a su detención como presuntos autores del robo con violencia.

La víctima fue trasladada a su domicilio y entregada a su madre, mientras que los menores detenidos fueron llevados a dependencias policiales para la tramitación de las diligencias.

Finalizado el atestado, se informó del caso a la Fiscalía de Menores. Los tres jóvenes quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.