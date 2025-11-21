Ortega Lara relata su pesadilla con ETA tras 532 días en un zulo a los alumnos de un colegio de Valladolid

El exfuncionario de prisiones secuestrado por ETA, José Antonio Ortega Lara, participa en Valladolid en el V Testimonio Directo de las Víctimas del Terrorismo en las aulas Rubén Cacho / ICAL

La Junta de Castilla y León desarrolla iniciativas sociales con el fin de promover una educación que se sustenten en valores como “la verdad, la justicia y la libertad”.

En este marco, desde el curso 2017-18, la Consejería de Educación, en colaboración con el Comisionado para las Víctimas del Terrorismo del Ejecutivo regional, adscrito a la consejería de Presidencia y con la Asociación Víctimas del Terrorismo de Castilla y León impulsa el programa ‘Testimonio de Víctimas del Terrorismo en las Aulas’.

Luis Miguel González Gago, consejero de la Presidencia, junto a Rocío Lucas, de Educación, han acudido en la mañana de este viernes, 21 de noviembre, al Colegio ‘Nuestra Señora del Rosario’ (Los Dominicos) de Valladolid para contar un relato desgarrador.

José Antonio Ortega Lara, que sufrió el terrorismo en primera persona tras ser secuestrado por ETA durante 532 días en un zulo ha ofrecido una charla.

Durante el encuentro, Rocío Lucas ha destacado que el objetivo de este programa es “sensibilizar a los estudiantes sobre las consecuencias trágicas del terrorismo, tanto para la vida de las personas como para la sociedad en su conjunto, y fomentar el rechazo a la violencia y su deslegitimación, a la vez que el respeto y la consideración de las víctimas”.

Por su parte, Luis Miguel González Gago ha asegurado que el Gobierno autonómico tiene la firme voluntad de seguir desempeñando sus funciones conforme a los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad, de la mano de las víctimas del terrorismo y en colaboración con el ámbito académico, tanto en institutos como en universidades.

“Seguiremos avanzando con determinación, asegurando que el testimonio de las víctimas y su legado sigan ocupando un lugar central en nuestra sociedad”, ha añadido.

El programa ‘Testimonio de Víctimas de Terrorismo en las Aulas’ ha llegado, de momento, a cerca de 18.000 alumnos de más de 200 centros docentes en toda Castilla y León desde su primera edición en el curso 2017-2028. La iniciativa consta de dos partes: el trabajo en el aula con unidades didácticas para abordar este tema en las asignaturas de Geografía e Historia, Historia del Mundo Contemporáneo, Filosofía, Psicología y Valores Éticos; y, posteriormente, con encuentros en los que los alumnos pueden escuchar directamente los testimonios de las víctimas para que comprendan lo que ocurrió y mantengan viva la memoria. Este curso los ponentes llevarán sus experiencias a 59 colegios o institutos de la Comunidad.