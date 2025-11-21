Investigados cuatro hombres en Olmedo por un delito de maltrato animal: hirieron a ovejas en sus miembros y ubres

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de cuatro hombres vecinos del municipio vallisoletano de Olmedo como presuntos autores de un delito contra los animales, por producir lesiones en las extremidades y en las ubres de varias cabezas de ganado ovino en la granja donde trabajaban.

Los hechos ocurrieron el pasado día 23 de julio de 2025, cuando el propietario de una granja de la localidad vallisoletana denunció que cuatro trabajadores, habrían realizado hechos de violencia física contra el ganado. De estos actos, se produjeron lesiones en los miembros y en las ubres de las ovejas, lo que ocasionaron mamitis y fracturas de las extremidades, que produjeron la muerte de varios animales.

Las lesiones producidas en las ubres de los animales ocasionaban sangrado en las mismas, que posteriormente repercutía en la leche que se ordeñaba presentando tonalidades rojizas debido a la presencia de sangre en las ubres.

Es, por lo tanto, que se procede a la investigación de cuatro personas, de nacionalidad extranjera, por un supuesto delito contra los animales, tipificado en el Código Penal art. 340 el cuál puede conllevar: prisión de 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses, y la inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones, oficios o comercio relacionado con animales y para la tenencia de animales de 1 a 3 años.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Medina del Campo (Valladolid), así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid.