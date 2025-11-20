Atropellan y dan una paliza a un hombre en Benavente: la Guardia Civil investiga lo ocurrido
El caso se encuentra judicializado y aún en investigación para determinar el grado de implicación de cada uno de los implicados.
Un hombre ha resultado herido tras ser atropellado y, posteriormente, recibir una paliza en el barrio de las Malvinas, en Benavente.
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, el suceso ocurría ayer, 19 de noviembre, a última hora de la tarde, cuando el varón fue atropellado por un vehículo, del que salieron varias personas y la emprendieron a golpes con la víctima.
La Guardia Civil ha identificado a varios varones, si bien no han sido detenidos por el momento. El caso se encuentra judicializado y aún en investigación para determinar el grado de implicación de cada uno de los implicados.
Cabe recordar que este suceso ocurre dentro de la oleada de agresiones y altercados que está afectando a la ciudad de Benavente en los últimos meses. Ya el pasado 9 de noviembre, se producía una pelea multitudinaria con varios heridos de distinta consideración, donde se llegó a solicitar asistencia sanitaria para un hombre de 53 años que había quedado inconsciente tras la reyerta.