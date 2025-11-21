Un camión embiste a otro detenido por avería en Vega de Valdetronco: deja dos heridos y problemas de tráfico

La madrugada de este viernes ha dejado dos accidentes de tráfico en la provincia de Valladolid que requirieron la intervención de los servicios de emergencias 112, Sacyl y la Guardia Civil de Tráfico.

El primero de ellos ha ocurrido a las 03:09 horas en el punto kilométrico 195 de la A-6, a la altura de Vega de Valdetronco, en sentido Madrid.

El centro de emergencias ha recibido el aviso de la colisión de un camión contra otro vehículo pesado que permanecía detenido por avería.

Como consecuencia del impacto, al menos uno de los conductores ha resultado herido.

Sacyl movilizó una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico (SVB) y un equipo médico de Mota del Marqués.

En el lugar del siniestro, los equipos sanitarios atendieron finalmente a dos varones. Un hombre de 61 años, que fue trasladado en UVI móvil al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. Un segundo afectado, de 51 años, evacuado en ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.

Horas después, a las 06:42 horas, el 112 recibió un nuevo aviso por una colisión entre dos turismos en el punto kilométrico 30 de la CL-602, en el término municipal de Alaejos. Una de las personas implicadas, un varón de unos 50 años, refería dolor en una rodilla, por lo que se requirió asistencia sanitaria.

Sacyl activó dos ambulancias de soporte vital básico, que finalmente trasladaron al hospital a dos varones afectados en el accidente.

La Guardia Civil de Tráfico se encargó de la regulación de la circulación y de las diligencias en ambos sucesos.