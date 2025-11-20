Mañana caótica con atropellos, choques y un total de ocho accidentes en seis horas en la provincia de Valladolid

Ha sido una mañana complicada para los servicios de emergencias de la provincia de Valladolid que han tenido que atender un total de siete accidentes, en apenas cinco horas, en la capital y pueblos de la provincia.

A las 8:26 horas se ha producido el atropello de un turismo a un varón de unos 70 años en el Paseo Juan Carlos I, en un paso de peatones a la altura de la gasolinera, en la capital pucelana. Se ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico.

El segundo de los accidentes se ha producido, también en la capital del Pisuerga, a las 10:18 horas de la mañana de este jueves, 20 de noviembre, tras una colisión entre un turismo y una moto a la altura del número 82 del Paseo de Arco de Ladrillo, donde ha resultado herido un joven de 18 años que se quejaba de la cadera. Se ha avisado a la Policía Local, Nacional y a Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil.

A las 11:02 ha tenido lugar el séptimo de los accidentes tras una colisión por alcance entre un camión y un turismo a la altura del número 24 de la calle Padre José Acosta, en Valladolid. Se solicitaba asistencia para atender a un hombre de 54 años con dolor de cabeza y cuello. Se ha dado aviso a la Policía Local y Nacional y a Sacyl.

A las 11.31 horas ha tenido lugar el cuarto de los siniestros tras el atropello de una furgoneta a un varón de unos 70 años en la calle Arco de San Martín, en un paso de peatones, en Olmedo. Se ha avisado a tráfico de Valladolid y a Sacyl.

El quinto de los accidentes se ha producido en Medina del Campo tras el atropello de un turismo a una mujer a la altura del número 8 de la ronda Apóstol Santiago. Ha sido avisada Sacyl.

El sexto accidente ha tenido lugar en el Paseo de Zorrilla de la capital vallisoletana, a la altura del número 92 tras la caída de un motorista. El herido, de unos 45 años, se quejaba de la rodilla y se ha informado a Policía Local de Valladolid, Policía Nacional y a Sacyl.

El séptimo accidente se ha producido a las 13:23 horas tras una colisión por alcance entre dos turismos en el punto kilométrico 358 de la A-11, en Valladolid, sentido Soria, donde han resultado heridas dos personas, un varón de 21 años y una mujer de 22 que se quejaban de las cervicales. Se ha avisado a Tráfico de Valladolid y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.

El octavo accidente ha tenido lugar a las 14:22 horas de la tarde de este jueves, tras una colisión por alcance entre dos turismos en la Avenida de Salamanca, sentido a la ciudad charra, pero en Valladolid capital. Se ha solicitado asistencia sanitaria para un varón de 60 años mareado y con dolor de espalda. Se ha dado aviso a la Policía Local de Valladolid y a la Policía Nacional que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico.