La Casa Mantilla, uno de los emblemas de Valladolid, estrena 180 luminarias led: "Embellece y da calidad"

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha presentado hoy la nueva iluminación de la Casa Mantilla, incorporada oficialmente a la Ruta ‘Ríos de Luz’.

El proyecto, diseñado por Rafael Gallego, de Aureolighting, coautor de la ruta, transforma el edificio en un referente nocturno, integrando tecnología led de última generación y un sistema de control inteligente avanzado.

Este proyecto de iluminación de vanguardia de uno de los edificios más emblemáticos del centro de la ciudad ha sido financiado por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa y ha contado con un presupuesto de más de 150.000 euros.

Una inversión en el patrimonio vallisoletano que busca preservar el valor de la arquitectura urbana, además de tener en cuenta criterios como la proyección turística de una ciudad innovadora, la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética ya que las 180 luminarias LED que se han instalado suponen un consumo mínimo de 2128w, (equivaldría al consumo de un electrodoméstico como un horno o una vitrocerámica). La empresa instaladora ha sido Technologic insight.

Como ha indicado el alcalde, “la incorporación de la Casa Mantilla a la Ruta ‘Ríos de Luz’ refuerza nuestro compromiso con una ciudad que cuida su patrimonio, que apuesta por la innovación y se proyecta hacia el futuro con una identidad propia y reconocible. Porque esta nueva iluminación no solo embellece uno de nuestros edificios más singulares, sino que también consolida a Valladolid como un referente internacional en iluminación urbana eficiente, sostenible y de alta calidad”.

Se trata de un nuevo concepto lumínico, adaptado a la arquitectura del edificio, destacando sus elementos singulares: las rotondas de las esquinas, los cuerpos centrales de las fachadas en Acera de Recoletos y Miguel Íscar, sus galerías y los remates superiores.