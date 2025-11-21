El Ayuntamiento de Valladolid pide retransmitir en directo todas las reuniones de un día clave para la SVAV

Este 24 de noviembre es un día clave para el final de la integración ferroviaria. Adif ha fijado para este lunes la Junta General para iniciar el proceso de disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Ha sido el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dirigido por Óscar Puente, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) el que ha puesto fecha a estas reuniones.

Se espera que este día, tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento de Valladolid voten en contra de dicha disolución y que Adif y Renfe lo hagan a favor. La falta de consenso podría acabar con el asunto en los tribunales.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero informaba de que se “trata de un encuentro que estaba convocado desde hace tiempo” y aseguraba que “no hay causa para disolver la Sociedad” ni para “irnos del convenio”.

El Ayuntamiento de Valladolid ha trasladado y asegurado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, sobre el escrito dirigido al presidente de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad por varios colectivos solicitando la retransmisión íntegra y en directo de la próxima Junta General extraordinaria de Accionistas de la SVAV que “no tiene objeción”.

Así se lo ha hecho saber a Adif. Una reunión que tendrá lugar a las 17:30 horas de la tarde del lunes. El consistorio también ha pedido que “se retransmitan íntegramente y en directo la Comisión de Seguimiento del Convenio” así como “la sesión del Consejo de Administración”, cuya celebración se llevará a cabo de forma previa a la Junta General de extraordinaria de Accionistas a las 16:30 y 17:00 horas respectivamente.