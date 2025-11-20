Los nombres que están más de moda en Valladolid entre los recién nacidos: clásicos y alguno que te va a sorprender

Los nombres más comunes entre los niños que nacen en CyL Christian Abella

La prueba del algodón es acudir a un parque y gritar estos nombres, seguro que más de uno se da la vuelta. Y es que Valladolid ya tiene claro cómo se llama la nueva generación de pequeños vallisoletanos.

Según los datos del INE para 2024, Mateo vuelve a proclamarse campeón indiscutible del ranking de nombres más populares para niño en la provincia, con 60 recién nacidos llevando este nombre.

En segunda posición aparece Hugo (46), que sigue fuerte año tras año. El podio lo cierra Martín (41), que parece haber encontrado su hueco entre los nombres modernos sin perder ese toque tradicional que tanto gusta por estas tierras.

El cuarto puesto es para Pablo (40), nombre sólido donde los haya, que resiste modas y generaciones. Le sigue Alejandro (33), que quizá no gane en cantidad, pero siempre aparece en la lista.

En el sexto lugar encontramos uno muy parecido, a Álex (32), que demuestra que las versiones cortas siguen al alza. Empatado con él, Leo (32), que continúa rugiendo fuerte entre los papás vallisoletanos, sobre todo entre los aficionados al fútbol.

Nacimientos nombres Valladolid INE

Cerrando el top 10 están tres clásicos: Diego (28), Lucas (27) y Daniel (26), tres clásicos que, lejos de pasar de moda, confirman su estatus de “nombres que siempre quedan bien”.

La reina Lucía

Por su parte, en los paritorios de Valladolid en 2024 se ha escuchado un nombre por encima de todos: Lucía. Con 43 recién nacidas, el nombre sigue siendo la estrella local, un clásico moderno que parece tener un club de fan propio entre los futuros papás vallisoletanos.

Muy de cerca, casi pisándole los talones, aparece Sofía (41).

En la tercera posición llega un triple empate con Emma, Valeria y Vega, las tres con 32 niñas cada una. Una mezcla curiosa de nombres modernos con antiguos.

El sexto puesto lo ocupa Julia (25), un nombre que nunca pasa de moda y que sigue sonando dulce como siempre. Tras ella llega Martina (24), que ya fue tendencia nacional hace un par de años y en Valladolid parece que pierde ya adeptos.

Nacimientos niñas Valladolid

Cierran el top 10 Inés (21), Jimena (21) y Olivia (20). Tres nombres preciosos y con personalidad.