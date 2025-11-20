La empresa del Zambrana habla alto y claro: "La seguridad y el bienestar del personal son prioridad absoluta"

Meridianos, la empresa que gestiona el Centro de Menores Zambrana ha mostrado su “total disposición a mantener canales de diálogo y colaboración con el comité de empresa” con el fin de “abordar cualquier cuestión que contribuya a mejorar la seguridad y calidad del servicio”.

Entre ellas incluyen “herramientas de intervención y medidas de protección del centro, con el objetivo de garantizar un entorno seguro, educativo y coherente”.

La entidad subraya, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León: "Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con profesionalidad y responsabilidad para que el Centro Zambrana siga siendo un espacio seguro para las personas trabajadoras y plenamente educativo en la atención a los menores".

Meridianos recuerda que analiza de manera sistemática cada situación de conflicto que pueda producirse en el centro, también las recientes, con el fin de mejorar los protocolos y reforzar los recursos cuando sea necesario.

Desde el inicio de su gestión, se han puesto en marcha diferentes medidas orientadas a fortalecer tanto la intervención educativa como la protección del personal: contratación de auxiliares de control educativo, creación de retenes para cubrir ausencias sobrevenidas, formación especializada y el valor añadido del equipo profesional con amplia trayectoria en el centro que ha asumido funciones de dirección.

La entidad remarca que "la seguridad, la salud y el bienestar del personal son una prioridad absoluta". Meridianos cumple de forma estricta la normativa vigente en prevención de riesgos laborales y dispone de protocolos específicos adaptados a las particularidades del trabajo educativo y social con menores en régimen de internamiento. Estos protocolos contemplan formación continua, medidas preventivas y procedimientos de respuesta inmediata para garantizar la protección del equipo profesional.

Respecto a los incidentes ocurridos el 11 y el 15 de noviembre, Meridianos informa de que "se activaron los protocolos establecidos de atención sanitaria, comunicación y coordinación con el servicio de prevención y las autoridades competentes".

La entidad lamenta profundamente lo sucedido y traslada su apoyo a las personas trabajadoras afectadas. Asimismo, recuerda que, ante este tipo de situaciones, se procede a su denuncia ante los órganos judiciales competentes y se proponen las medidas disciplinarias previstas en la normativa vigente en materia de reforma juvenil.

Meridianos subraya también que el centro dispone de un sistema de cobertura y refuerzo que garantiza la continuidad del servicio y una atención adecuada a los menores, con una plantilla de 92 profesionales de atención directa.

Esta cifra supera ampliamente lo exigido en el pliego técnico (64 trabajadores) y era la estructura disponible en el momento en que se produjeron ambos incidentes.

Por último, Meridianos quiere reconocer la dedicación, profesionalidad y compromiso del equipo del Centro de Menores de Zambrana, que cada día desarrolla una labor educativa y social de gran valor. Su trabajo, basado en el respeto, la vocación y la responsabilidad, constituye la mejor garantía del éxito de la intervención educativa que caracteriza a la entidad