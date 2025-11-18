Piden a Puente "abandonar su actitud soberbia y prepotente" y rechazan la disolución de la SVAV mirando al soterramiento

Miembros de la Plataforma por el Soterramiento de Valladolid en rueda de prensa Fotografía: Plataforma por el Soterramiento de Valladolid

Los miembros de la Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid han comparecido en la mañana de este martes, 18 de noviembre, para asegurar que “no hay ninguna razón objetiva para que el ministerio proponga la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad”.

La propuesta de disolución del ministerio, han añadido, “parece más una actitud de prepotencia y soberbia del ministro” que “quiere seguir imponiendo su modelo de ciudad a todos los vecinos de Valladolid” intentando que “nadie pueda llevar a cabo su propio fracaso”.

“Si realmente queremos entrar en incumplimientos de la sociedad, podemos recordar que en el convenio aparece la estación de autobuses soterrada, cuando ahora se propone en superficie. Tampoco se han ingresado los recursos previstos por la venta del suelo que en el convenio son de 326 millones hasta 2025 y también aparece la estación valorada en 70 millones cuando ahora se quiere hacer una de 212”, han añadido.

Desde la plataforma apuntan que parece que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible quiere “llevar a la ciudad a un callejón sin salida, queriendo dar la sensación, con la complicidad de su entorno de que la sociedad está ya disuelta” en algo que definen como “grave irresponsabilidad” por parte de Óscar Puente.

Afirman que lo que deberían hacer Ministerio de Transportes y Ayuntamiento de Valladolid es “reunirse y defender el mejor proyecto para Valladolid” y dejan claro que “están abiertos a dialogar y a intentar que el soterramiento sea posible siguiendo un proyecto y una programación adecuadas a las necesidades de Valladolid”.

“Pensamos que se podría iniciar el proyecto con una estación soterrada con un valor de 80 millones, como figura en el convenio de 2017 e iniciar el soterramiento desde la estación en dirección norte con una longitud de 2.500 metros por valor, como mucho de 250 millones. Planteando una segunda fase desde la estación hacia el sur. Creemos que es asumible y lo más beneficioso”, han explicado.

Peticiones de la plataforma

La primera de las exigencias de la plataforma ha sido pedir la dimisión de la presidenta de la Confederación Hidrográfica por “permitir el destrozo ecológico y urbanístico sobre el río Esgueva en el puente de Pilarica” y afirman que han presentado un escrito a la Delegación del Gobierno.

También han pedido “modificar el convenio de 2017” para “eliminar propuestas tan perjudiciales para la ciudad y acabar con el Proyecto de Integración Ferroviaria basada en la construcción de túneles que no resuelve la marginación de los 90.000 vecinos al otro lado de la vía”.

También han pedido “paralizar la construcción de la nueva estación de trenes” y que “se retome el proyecto del soterramiento” además, de hacer un “estudio que analice la incidencia del muro sobre la vida de los ciudadanos”.

Desde la plataforma también piden que se “presente una valoración económica que tenga en cuenta la situación real de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad” y piden a Puente que “abandone su actitud soberbia y prepotente” para recibir a los miembros de la plataforma.