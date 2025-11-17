Dos heridos tras una doble salida de vía de vehículos en Laguna de Duero

Dos hombres han resultado heridos tras la salida de vía de dos vehículos en el punto kilométrico 181 de la N-601, en el municipio vallisoletano de Laguna de Duero.

El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 06:24 que informaba de la salida de vía de dos vehículos donde al menos una persona había resultado herida. El 112 ha dado aviso a Tráfico de Valladolid y a Sacyl que ha movilizado dos ambulancias soporte vital básico.

En el lugar del accidente, el personal sanitario ha atendido finalmente a dos personas, un hombre de unos 40 años que ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico Universitario de Valladolid y otro hombre que ha sido evacuado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Río Hortega.