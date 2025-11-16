Tres heridos, uno de ellos atrapado, en un choque frontal en Merindad de Montija: trasladados a Cruces

Tres personas resultaron heridas este domingo en un choque frontal entre dos turismos registrado en el kilómetro 84 de la CL-629, en el municipio burgalés de Merindad de Montija. El 1-1-2 Castilla y León recibió varias llamadas a las 13.37 horas alertando del siniestro y advirtiendo de que uno de los ocupantes había quedado atrapado dentro del vehículo.

Hasta la zona se desplazaron Bomberos de Burgos y de la Diputación, Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Emergencias Sanitarias – Sacyl, incluida una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal médico del Punto de Atención Continuada de Espinosa de los Monteros.

Los bomberos trabajaron para excarcelar a un hombre de 66 años, que quedó atrapado tras el impacto. Además, fueron atendidas dos mujeres, de 24 y 63 años, ambas conscientes, igual que el resto de ocupantes de los vehículos implicados.

Los tres heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital de Cruces, en Bilbao, para una valoración más completa. La Guardia Civil investiga las causas del accidente.