Aparatoso accidente con 4 vehículos implicados y vertido de líquidos junto al Puente Colgate: hay dos heridos
Horas antes, una mujer resultaba herida en un choque en Rueda.
Más sucesos en Valladolid: Ingresado con cortes en la cara tras una agresión con arma blanca en el Paseo de Zorrilla
Dos hombres resultaron heridos esta madrugada en un accidente de tráfico ocurrido en la Avenida de Salamanca, a la altura del Puente Colgante, en Valladolid. El 112 recibió el aviso a las 4.49 horas, tras informar un alertante de un golpe por alcance en el que estaban implicados cuatro vehículos.
Los servicios sanitarios atendieron en el lugar a un hombre de 52 años, con dolor de cuello, y a otro de 28 años, que sufría dolor en la mano y en la cara por el impacto del airbag. Hasta el punto del siniestro se desplazaron la Policía Municipal, el Cuerpo Nacional de Policía y recursos de Emergencias Sanitarias Sacyl.
La intervención requirió también la presencia de los Bomberos de Valladolid debido al vertido de líquidos procedentes de los vehículos, así como por los restos y el humo generados tras la colisión.
Horas antes, a las 22.07 de anoche, la Sala de Operaciones del 112 había recibido otro aviso por un accidente en el kilómetro 167 de la A-6, sentido Madrid, en Rueda, donde dos turismos chocaron en un golpe por alcance. Sacyl envió una ambulancia de soporte vital básico para atender a una mujer de 30 años.