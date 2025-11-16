Aparatoso accidente con 4 vehículos implicados y vertido de líquidos junto al Puente Colgate: hay dos heridos

Dos hombres resultaron heridos esta madrugada en un accidente de tráfico ocurrido en la Avenida de Salamanca, a la altura del Puente Colgante, en Valladolid. El 112 recibió el aviso a las 4.49 horas, tras informar un alertante de un golpe por alcance en el que estaban implicados cuatro vehículos.

Los servicios sanitarios atendieron en el lugar a un hombre de 52 años, con dolor de cuello, y a otro de 28 años, que sufría dolor en la mano y en la cara por el impacto del airbag. Hasta el punto del siniestro se desplazaron la Policía Municipal, el Cuerpo Nacional de Policía y recursos de Emergencias Sanitarias Sacyl.

La intervención requirió también la presencia de los Bomberos de Valladolid debido al vertido de líquidos procedentes de los vehículos, así como por los restos y el humo generados tras la colisión.

Horas antes, a las 22.07 de anoche, la Sala de Operaciones del 112 había recibido otro aviso por un accidente en el kilómetro 167 de la A-6, sentido Madrid, en Rueda, donde dos turismos chocaron en un golpe por alcance. Sacyl envió una ambulancia de soporte vital básico para atender a una mujer de 30 años.