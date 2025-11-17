Desalojan una empresa en Burgos tras una fuga de amoníaco que afecta a una trabajadora

Una fuga de amoníaco registrada a las 07:50 horas de esta mañana de lunes en una empresa ubicada en la calle Alcalde Martín Cobos, en Burgos capital, ha obligado al desalojo de una decena de trabajadores.

Según la información facilitada por el alertante, la fuga provocó que una mujer de 34 años se viera afectada por la exposición al gas.

Inmediatamente se dio aviso al Centro Coordinador de Emergencias, que activó a los bomberos de Burgos, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

A la llegada de los equipos de emergencia, los sanitarios atendieron a la mujer afectada, quien finalmente rechazó ser trasladada al hospital.

Los servicios de emergencia trabajan en la zona para asegurar las instalaciones y esclarecer el origen de la fuga.