Rescate heroico en la dársena de Rioseco: agentes se lanzan al agua para auxiliar a un anciano

La Guardia Civil salva a un hombre de ahogarse en el Canal de Castilla, en Medina de Rioseco

La rápida actuación de la Guardia Civil ha evitado una tragedia en la dársena del Canal de Castilla, en Medina de Rioseco, donde un hombre de avanzada edad estuvo en grave riesgo de ahogamiento en la tarde del pasado 12 de noviembre.

El incidente se produjo alrededor de las 13:40 horas, cuando una vecina acudió al acuartelamiento para alertar de que un hombre había caído al canal.

De inmediato, la patrulla en servicio, junto con otros agentes disponibles, se dirigió al lugar.

A su llegada, los agentes localizaron al hombre flotando en el agua, muy cerca del acuartelamiento.

Dos guardias civiles no dudaron en lanzarse al canal para mantenerlo a flote, mientras otros efectivos coordinaban el operativo avisando a la Central Operativa de Servicios y al 112 para solicitar asistencia sanitaria y medios adicionales.

Tras el rescate, uno de los agentes acudió al cuartel para recoger una manta térmica con la que evitar que el varón sufriera hipotermia debido a la baja temperatura del agua, manteniendo además contacto físico continuo para aportarle calor hasta la llegada de los servicios sanitarios.

El hombre fue trasladado a un lugar seguro y posteriormente conducido en un vehículo oficial al Centro Médico de Medina de Rioseco.

Desde allí, fue derivado en ambulancia al Hospital Río Hortega de Valladolid para una evaluación más completa.