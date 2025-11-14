Detenidos dos hombres por agredir brutalmente a otro en Peñafiel: le dieron múltiples golpes en la cabeza

• La rápida intervención de la Policía Local y la Guardia Civil permitió la identificación y detención de los presuntos autores

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de nacionalidad extranjera como presuntos autores de un delito de lesiones tras una agresión ocurrida en la localidad.

Los hechos se produjeron sobre las 22:10 horas del pasado 12 de noviembre cuando la Central COS (062) recibió un aviso alertando de una pelea entre tres hombres en una calle de Peñafiel. Inmediatamente, se desplazaron al lugar efectivos de la Policía Local y una patrulla de la Guardia Civil.

A su llegada, los agentes encontraron a un hombre tendido en el suelo, semiinconsciente y con heridas visibles, rodeado por una multitud.

Testigos presenciales relataron que la víctima había sido golpeada por otros dos hombres, quienes le propinaron varias patadas en la cabeza y el cuerpo. Uno de los testigos también facilitó un vídeo en el que se apreciaba claramente la agresión.

La Policía Local informó a la Guardia Civil que tenía retenidos a dos individuos sospechosos de ser los agresores. Tras comprobar la identidad con los testigos, ambos fueron detenidos por un delito de lesiones.

La Guardia Civil instruye las diligencias correspondientes, que junto a los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.