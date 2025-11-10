El CF Estrela portugués y un miércoles para un descafeinado Trofeo Ciudad de Valladolid

Atrás queda ya el prestigio del Trofeo Ciudad de Valladolid, que con el paso de los años ha ido perdiendo fuerza y también identidad. Lo que en su día servía para presentar al equipo cada temporada en el mes de agosto, atrayendo a varios miles de aficionados expectantes hasta el José Zorrilla, en algunas de las últimas ediciones se ha convertido en un mero amistoso fuera de fechas y con rivales de poca enjundia.

Este año la nueva propiedad recuperó, como suele ser habitual y tras años de desprecio por parte de Ronaldo Nazario, el encuentro para el mes de agosto y ante el Getafe CF, pero las malas previsiones en los trabajos que se realizaron en el césped durante el verano provocaron su aplazamiento debido a que las condiciones podían "poner en duda la seguridad de los jugadores".

En su momento no se dieron fechas ni previsiones de cuándo se disputaría, pero quedó evidenciado que la expectación la perdería, por la dificultad de cuadrar el partido en un calendario ya de por sí apretado.

🏆 El @estrelamadora, equipo de la ‘Primeira Liga’ de Portugal, será nuestro rival en el ‘LI Trofeo Ciudad de Valladolid del próximo miércoles 19 de noviembre.https://t.co/O3PBmCqNwN pic.twitter.com/4ziANHxeJy — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) November 10, 2025

La decisión resultó extremadamente polémica debido, principalmente, al poco margen de maniobra. Con ya varias decenas de aficionados del Getafe CF en Valladolid y a pocas horas del partido, el club blanquivioleta comunicó el aplazamiento.

Esto desató un importante enfado en el club de la Comunidad de Madrid, que vio como su pretemporada se vería comprometida con un encuentro menos de preparación y sin posibilidad de remediarlo.

Ahora, el club pucelano ha comunicado que el 51 Trofeo Ciudad de Valladolid se disputará este próximo miércoles 19 de noviembre. Y el rival no será el club azulón, sino que hasta Zorrilla viajará el CF Estrela da Amadora de la Primera División de Portugal. Un equipo de bastante menor entidad que los madrileños.

Aunque obligado por las circunstancias, el Pucela encara ahora un descafeinado Trofeo Ciudad de Valladolid que, a buen seguro, de haberse disputado en fin de semana y en las fechas veraniegas, como ha sido siempre, hubiera tenido mucho más éxito, a la espera de que Gabriel Solares y Enrique Uruñuela vuelvan, ya la próxima temporada y con buenas previsiones, a recuperar el prestigio de este icónico trofeo.