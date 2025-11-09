Las tapas más deseadas de Valladolid: de una falsa sardina de paté de ciervo a los ibéricos y un guiso de casquería

Valladolid ya tiene sus tapas más deseadas de este 2025. Este pasado sábado se celebró la gran final de la cuarta edición del Concurso de Tapas Ciudad de Valladolid 'Tapas Walk'. Las elaboraciones galardonadas presentan en esta ocasión una gran variación de sabores, desde una falsa sardina rellena de paté de ciervo, a un bocado de ibéricos, caldo o huevos. O un guiso de casquería con crujiente de oreja.

El certamen, organizado por la Asociación de Hostelería de Valladolid junto al Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, ha dado a conocer ya a los ganadores de esta edición.

En la primera posición está Las Kubas Bar con Cocina, ubicado en la calle Gamazo 19, en la zona de Campo Grande, por su tapa 'Por el monte las sardinas', una falsa raspa rellena de paté de ciervo, mayo de kimchi casero y gel de frutos rojos sobre una tierra de setas.

En segunda posición ha quedado el Bar London de la calle General Selly 28, en Las Delicias, con su pincho 'Castellana'. Una elaboración compuesta por ajo, aceite, caldo, pimentón, huevo, "pan" e ibéricos.

El tercer premiado fue el Restaurante Vables, en la calle Pérez Galdos 10, en La Circular, por 'Pícaro Gotxo', un guiso de casquería con crujiente de oreja.

Los ganadores del 'Valladolid Tapas Walk 2025' con sus premios

En total, fueron 11 los finalistas los que elaboraron sus tapas en directo ante el jurado y el público este pasado sábado en la Cúpula del Milenio. La entrega de premios corrió a cargo de la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández, y la responsable de marketing y clientes del Grupo Mahou San Miguel, Susana de la Vega.

El jurado ha estado formado por chefs de la talla de Teo Rodríguez, del Restaurante Trastro; Alvar Hinojal, de Alquimia (1 estrella Michelin); Alejandro San José, de Habanero Taquería; Francisco Javier García, director del área de Makro de Castilla y León; y Julio Cerezo, beer sommelier formador y director de Sabeer.

Los 11 participantes de la gran final ya obtuvieron sus premios como campeón y subcampeón de cada fase. Lotes de 10 y 5 cajas de cerveza Mahou y cheques regalos de 300 y 100 euros de la mano de Makro.

Los tres galardonados han recibido un trofeo personalizado del concurso, un lote de 40, 20 y 10 cajas de cerveza y un cheque de 1.000, 500 y 300 euros. También tendrán la oportunidad de ofrecer su pincho ganador en el stand del Grupo Mahou San Miguel este lunes, 10, martes 11 o miércoles 13 durante el XXI Concurso Nacional y IX Mundial de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid.