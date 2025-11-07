Alberto Amigo deja Vox Medina, pero seguirá como concejal de Empleo e Industria: "Me siento traicionado"

Alberto Amigo, concejal de Medina del Campo (Valladolid) ha informado en la mañana de este viernes, 7 de noviembre, de su salida del grupo municipal Vox, en la Villa de las Ferias, tras encabezar la lista del partido en las elecciones locales de 2023.

Además, ha anunciado que permanecerá en el Ayuntamiento de Medina del Campo como concejal no adscrito y mantendrá así la cartera de Industria y Empleo con la que contaba tras el pacto inicial entre PP, Medina Primero y Vox, después de las elecciones municipales de 2023.

“Mi intención es dejar fijada mi postura tras las informaciones que han aparecido en los últimos días en los medios que hacer referencia a la postura de Vox en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Quien les habla se presentó como candidato a la Alcaldía por Vox con el objetivo de ver crecer a Medina”, ha afirmado Amigo en su comparecencia.

El de Vox ha asegurado que, durante los dos últimos años y medio y tras el pacto de Gobierno ha existido “diálogo y buena relación y sintonía” aunque con “lógicas discrepancias”.

Orgulloso

“Me siento tremendamente orgulloso de sentirme partícipe de los resultados que para Medina traerán varias de las medidas y proyectos como el del polígono que van a traer a la ciudad”, ha añadido.

Afirma que, cuando Vox fue a buscarle, solo miró “por los intereses de Medina del Campo” y “ese fue su compromiso” con los “votantes”. Como cabeza de lista de Vox ha añadido que “jamás ha asistido a episodios en los que se falte al respeto a su partido”.

“No ha habido falta de diálogo y menos con Guzmán Gómez. No ha existido ninguna descalificación personal. La ley hay que cumplirla con la tasa de basuras”, ha apuntado.

Decisión de Vox

Amigo ha apuntado que “no entiende la decisión de su partido”. “Me siento traicionado, yo no fui a buscarlos, ellos llamaron a mi puerta”, ha apuntado en su comparecencia y ha acusado a Madrid “de tomar la decisión de romper con el PP”.

El edil ha asegurado “no entender” que el argumento principal para romper “sea el fanatismo climático del PP”.

“Llegué a la política en 2023. Le di mi palabra a mis votantes y no les voy a traicionar. Estamos consiguiendo una Medina mejor. Todos los que estamos en esta tarea tenemos que renunciar a algo. Por esto anuncio, al margen de lo que decida mi partido que seguiré dando mi apoyo, como hasta ahora, al Equipo de Gobierno al que pertenezco y con el que me comprometí”, ha añadido.

Amigo ha afirmado que, por encima de todo, “está su compromiso con Medina”.

Concejal no adscrito

“Todo sigue igual. Estoy en las comisiones y en la concejalía, pero no tengo asignación de sueldo económica. No me preocupa el dinero. Mandaré un comunicado a Vox donde me daré de baja porque voy a ser un concejal no adscrito”, ha añadido Amigo.

Por tanto, Amigo continuará al frente de la cartera de Empleo e Industria pese abandonar Vox tras la polémica de esta semana.