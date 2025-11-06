Detenido en Valladolid por destrozar el coche de una mujer tras quitarle el sitio para aparcar: 735 euros de gastos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de daños en un vehículo, tras un incidente ocurrido el pasado 22 de octubre en la calle Muro de la capital.

Según informó la Policía Nacional, los hechos se produjeron cuando una mujer se disponía a estacionar su turismo en una plaza libre, momento en el que otro conductor comenzó a increparla y a reprocharle que él había visto primero el hueco.

El hombre llegó a amenazarla, diciéndole que cuando regresara encontraría su coche “sin retrovisores y rayado”.

La mujer decidió finalmente aparcar el vehículo y marcharse, pero al regresar comprobó que las amenazas se habían cumplido: el retrovisor derecho estaba fracturado y el lateral izquierdo del coche, rayado.

Los daños fueron valorados en 735,68 euros, según el presupuesto de reparación que la víctima presentó junto con la denuncia en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional.

Gracias a la colaboración de un testigo que presenció toda la escena y dejó una nota con sus datos de contacto en la luna del vehículo, los agentes lograron identificar al presunto autor.

Tras las comprobaciones oportunas, los investigadores determinaron sin ningún género de duda su implicación en los hechos y procedieron a su detención el pasado 4 de noviembre.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde prestó declaración. Posteriormente, las diligencias fueron remitidas al juzgado de guardia, y el hombre quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.