Íscar elogia la "generosidad" del alcalde de Medina con Vox y critica su ruptura "unilateral": "Son cosas que no entendemos"

El presidente de la Diputación y del PP de Valladolid, Conrado Íscar, ha elogiado este miércoles la "generosidad" del alcalde del municipio vallisoletano de Medina del Campo, Guzmán Gómez, con Vox, tras ofrecer a la formación la Concejalía de Integración, y ha criticado la ruptura "unilateral" del pacto de Gobierno en la localidad por parte de los de Santiago Abascal, conocida este mismo martes. "Nos encontramos día a día con cosas que no entendemos", ha lamentado.

Con todo, ha asegurado que es Vox el que tiene que "hablar y dar explicaciones" y ha asegurado que en el municipio "se ha trabajado muy bien". "Es un municipio en el que me he criado y que conozco muy bien. A día de hoy el Gobierno en el municipio de Medina del Campo y la gestión está siendo normal, en Medina hay un antes y un después desde que gobierna el PP y es una decisión que no me compete a mi, compete a quien se retira del grupo de Gobierno", ha afirmado.

Íscar ha señalado que "hacer alguna manifestación sería no adecuado porque no tenemos toda la información" aunque ha reconocido que habló con el regidor medinense, Guzmán Gómez, este mismo martes tras conocerse la noticia de la ruptura. "Él ha ofrecido a Vox una Concejalía en materia de inmigración y en ese momento es en el que estamos. Ahora hay que ser prudentes, hay que estar tranquilos y durante esta semana tendremos más datos sobre esa decisión unilateral que ha tomado Vox", ha apuntado.

El presidente de la Diputación de Valladolid y de los populares vallisoletanos ha insistido en que "quien tiene que hablar y dar explicaciones es quien se va y no quien se queda". "Creo que se ha trabajado muy bien y que la generosidad por parte del PP y del alcalde ha sido toda, pero nos encontramos día a día con cosas que no entendemos. Pertenezco al PP y, si debo, hablaré de mi partido, no de un partido al cual no pertenezco", ha zanjado Íscar.