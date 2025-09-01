El pueblo vallisoletano que cambió radicalmente la vida amorosa de Almeida: "Logró rescatarme de mi soltería"

Imagen de Medina del Campo junto a una imagen de archivo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida Turismo Castilla y León / Cristina Villarino

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha convertido en uno de los políticos más famosos del momento.

Su papel al frente de la capital, su estrecha relación con la polémica presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, su atrevida y comentada personalidad y sus característicos gustos y aficiones son algunos de los motivos que lo han situado en un constante primer plano mediático.

En esto también ha tenido mucho que ver su sonada relación con Teresa Urquijo, miembro de una de las familias más relevantes de la alta sociedad madrileña relacionada con la Familia Real y, a su vez, con el icónico médico, historiador, político y escritor, Gregorio Marañón, y la mujer que logró llevarlo al altar hace poco más de un año, cuando todo el mundo pensaba que Martínez-Almeida seguiría siendo por mucho tiempo el 'soltero de oro' de la capital.

Es un reclamo, no solo en Madrid, sino en una buena parte del territorio nacional, lo que explica que este año haya sido elegido por un pueblo de Valladolid como pregonero, pese a que también ha influido el gran vínculo que el municipio comparte con la capital española, la amistad entre ambos alcaldes y también un detalle hasta ahora desconocido que une de una manera muy estrecha a Martínez-Almeida con la villa.

Hablamos de Medina del Campo, donde el pasado sábado, 30 de agosto, el político madrileño se encargó de abrir las fiestas patronales de San Antolín con un emotivo y divertido pregón cargado de momentos anecdóticos, como aquel en el que el regidor recibió a manos del alcalde de Medina, Guzmán Gómez, el pañuelo de las fiestas con el nombre de su hijo Lucas grabado, o cuando se arrancó a dar unos toques a un balón de su equipo, el Atlético de Madrid.

Pero no solo eso. Durante su discurso, Almeida también compartió con los asistentes grandes revelaciones que no han pasado inadvertidas. Así, más allá de hacer referencia a los numerosos vínculos institucionales que unen a Madrid con Medina del Campo, el alcalde madrileño también confesó un desconocido detalle personal que le conecta de manera directa con la denominada Villa de las Ferias y que también ha relacionado con su vida amorosa.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en un acto en Madrid en abril de 2024. Gtres

Este tiene que ver con un familiar de su mujer. En concreto, con su esposa, Teresa Urquijo, pues, según reveló, su bisabuelo, Alejandro Fernández de Araoz y de la Devesa, exdiputado en el Parlamento y gobernador del Banco de España durante la Segunda República, nació en Medina del Campo y forma parte de sus hijos ilustres.

"Lo más importante es que una descendiente, concretamente una biznieta, logró la gesta de rescatarme de mi soltería cuando todo el mundo me daba por perdido", expresó en referencia a su mujer, Teresa Urquijo.

"Por todo ello, os doy las gracias y os transmito el orgullo que tanto Teresa como yo sentimos de que nuestro hijo lleve en su sangre a Medina del Campo", apuntó.

Guzmá Gomez coloca el pañuelo de San Antolín a Martínez-Almeida

En este sentido, cabe destacar que el abogado y político Alejandro Fernández de Araoz es una figura muy destacada en la historia de España. Más allá de un extenso e importante currículum, su faceta de personaje público también la marca su historia personal y familiar.

Se casó con Carmen Marañón y Moya, hija de Gregorio Marañón, y fruto de su matrimonio nacieron Dolores, Alejandro y Carmen Fernández de Araoz Marañón, la abuela paterna de la mujer de Almeida.

Esta, considerada una de las grandes damas de la alta sociedad de nuestro país, contrajo matrimonio con Jaime Urquijo y Chacón, caballero de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, expresidente de Energía e Industrias Aragonesas y vicepresidente de Tabacalera. Con él también formó una familia integrada por tres hijos: Pedro y Gonzalo, íntimos amigos del Rey Felipe VI, y Lucas Urquijo Fernández de Araoz, padre de Teresa y un alto ejecutivo en el departamento de responsabilidad social corporativa de El Corte Inglés.

Toda una genealogía que evidencia las raíces vallisoletanas y, en concreto, medinenses, de la esposa del alcalde de Madrid y también de su hijo, Lucas.

Ahora bien, lo cierto es que la familia materna de Teresa también incluye importantes relaciones dignas a tener en cuenta. Y es que, su abuela es la princesa Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, prima del Rey Juan Carlos.

A su vez, esta se casó con Íñigo Moreno de Arteaga, doctor en Historia y marqués de Laserna, de cuya relación nació Beatriz Moreno y Borbón, la madre de Teresa, que hoy ejerce como dueña de una empresa de encuadernación y profesora de arte.

Una destacada familia que, tal y como puso de manifiesto el alcalde, parte de ella, en concreto, la paterna, desempeñó un papel decisivo en Medina del Campo, fundamentalmente, a través de la creación de empresas que han contribuido a su desarrollo social y económico.

Una villa que hoy, cuando ya han pasado dos días de la visita de Martínez-Almeida, sigue recordando el pregón con una sonrisa y con la sensación de haber vivido un momento que ya forma parte de su historia.