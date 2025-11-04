El alcalde de Medina ofrece la Concejalía de Integración a la edil de Vox tras las críticas y esta rompe con el PP

Vox en Medina del Campo ha retirado su apoyo al equipo de Gobierno de la localidad, hasta día de hoy formado por PP, Medina Primero y Vox, como ha informado el partido a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La decisión ha sido tomada, apuntan, tras la “sucesión de desplantes políticos e institucionales hacia Vox, que no son propios entre socios de gobierno y la inacción política en defensa de los intereses de los ciudadanos”.

“La última falta de respeto fue durante el pleno del pasado jueves en el que el alcalde del Partido Popular, Guzmán Gómez Alonso, tergiversó el sentido de voto de Vox respecto al ‘tasazo de basura’, que afectará al bolsillo de los vecinos con un incremento del impuesto de un 70% para particulares y 137% para comercios y empresas”, añaden desde Vox.

Aseguran que “antes de la votación” el alcalde quiso destacar que el otro concejal de Vox, Alberto Amigo, “sí seguía la supuesta disciplina de voto de Vox, apoyando la subida del impuesto”. En el momento en el que la portavoz de Vox, Atenea Santana, le quiso corregir, este le quitó la palabra y pasó a la votación.

“Desde Vox se quiere dejar constancia que el sentido era votar en contra de este tasazo que no tiene otro fin que castigar el bolsillo de los ciudadanos con normativas propias de las Agenda 2030, la economía circular y el fanatismo climático”, añaden en el comunicado.

Denuncias de Vox

El Grupo Municipal Vox asegura que viene denunciando, desde hace meses, “la preocupante falta de seguridad ciudadana en diferentes puntos del municipio”.

“Esta situación está directamente relacionada con acampadas irregulares y comportamientos incívicos en espacios públicos que afectan al descanso vecinal, al mantenimiento urbano y a la convivencia social. Ante esta realidad, lo único que ha recibido Vox por parte del alcalde es la indiferencia y el silencio político”, aseguran desde Vox.

Además, han solicitado de manera formal un informe sobre criminalidad, seguridad y actuaciones policiales en el municipio durante el último año, el cual "no se ha proporcionado y tampoco ningún dato relacionado".

Vox apunta que “siempre se ha tenido la mano tendida para temas importantes de Medina del Campo” como “los recortes del servicio del AVE” y "han mostrado disposición a colaborar con las asociaciones afectadas, ayudando en la difusión de su problemática y en la recogida de firmas”.

“Todas estas situaciones, la falta de diálogo, los incumplimientos, las descalificaciones personales, la ausencia de transparencia y la pérdida de confianza, han llevado a Vox a la conclusión de que no se dan las condiciones necesarias para seguir formando parte del actual equipo de gobierno”, añade el escrito.

El comunicado finaliza apuntando que “subir impuestos sin valorar otras alternativas” ni “permitir el debate o respetar la libertad política o las opiniones diferentes son líneas rojas que no podemos aceptar”.

“Consideramos que nuestro papel dentro del equipo de gobierno ha quedado anulado y sin margen de actuación real, por lo que creemos responsable y coherente dar este paso y abandonar el gobierno municipal para ejercer una oposición desde la que intentar forzar al alcalde a tomar las medidas que Medina del Campo necesita con urgencia para frenar la creciente degradación del municipio”, finalizan desde Vox.

“Sobrepasado los límites”

Atenea Santana, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Medina del Campo, ha afirmado a través de un vídeo, que “el paso del tiempo y ciertas decisiones” han “sobrepasado los límites” citando “la aprobación del incremento de la tasa de basuras” en lo que es “un palo fiscal para todos los vecinos”, para ella.

“Vox no va a ser responsable de las políticas de fanatismo climático que el PP, junto al PSOE, han aprobado en Europa. Se pueden aplicar las leyes, pero también rebajas fiscales para todos los vecinos”, ha añadido Santana.

La portavoz de Vox habla de “faltas de respeto institucional” por parte del PP, cada vez que “expresaban una opinión distinta o votaban de forma diferente”.

El alcalde ofrece la concejalía de Integración a la edil de Vox

Comunicado que ha llegado "horas después" de que el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, haya ofrecido a la concejala de Vox, Atenea Santana, la "asunción de responsabilidades concretas en el Gobierno Municipal con la creación de la Concejalía de Integración".

El propio alcalde ha afirmado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que el comunicado suyo "se ha emitido antes que el de Vox".

“Todo con el objetivo de reforzar el trabajo conjunto y la implicación de todos los miembros del equipo de gobierno”, asegura el escrito al que ha tenido acceso este periódico.

“Actualmente, la edil percibe la misma retribución que el resto de los integrantes del ejecutivo local, pese a no contar con competencias asignadas". Por este motivo, el regidor considera "necesario" que todos los miembros del equipo de gobierno "participen activamente en la gestión municipal y asuman responsabilidades que contribuyan al progreso de Medina del Campo”, apunta el comunicado.

La propuesta de la Concejalía de Integración responde al "interés" que la concejala ha mostrado en los últimos tiempos por las cuestiones relacionadas con la inmigración y la convivencia social. A través de esta nueva área, el alcalde ofrece a Santana "la oportunidad de impulsar las políticas municipales que considere adecuadas para favorecer la integración y la cohesión social en el municipio".

Guzmán Gómez ha destacado que la gestión de un Ayuntamiento como el de Medina del Campo requiere “del esfuerzo, la colaboración y el compromiso de todos los miembros del gobierno local, con el propósito de seguir mejorando el bienestar de los medinenses y de sus familias”.

En este sentido, el alcalde subraya la importancia de que quienes forman parte del equipo de gobierno lo hagan mediante el trabajo activo y la asunción de responsabilidades, especialmente cuando las condiciones económicas son equiparables a las de los demás concejales con delegaciones.

Vox asegura que su comunicado fue primero

Desde Vox Valladolid han añadido que la portavoz del partido "ha mandado el correo sobre las 20 horas avisando de la decisión de romper, tras no poder contactar con el alcalde por teléfono" y "este le ha avisado por Whatsapp, una vez que ya se ha comunicado la ruptura".

Añaden que "una vez conocida la decisión de Vox de romper" Guzmán Gómez "le dice que le iba a ofrecer la Concejalía", pero que la comunicación por parte de la portavoz de Vox es "casi dos horas antes de que el alcalde ofrezca o diga nada".