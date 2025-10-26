La brillante idea de una marca de Valladolid: una subasta pública con obras de arte para apoyar a Palestina y Ucrania

A la izquierda, obra de Javier Arrés y a la derecha de Mar Lucea Fotografías cedidas a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El arte y la moda se unen por la paz en una subasta solidaria que va a integrar a un total de 30 obras de artistas originales de reconocidos nombres del panorama nacional e internacional como pueden ser Javier Arrés, Gala Mirissa, Marisa Mestre o Mar Lucea que quieren aportar su talento y creatividad a una causa común.

Las piezas artísticas en su gran mayoría han sido creadas expresamente para esta iniciativa. Los fondos irán destinados a Acnur, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y Plan Internacional.

Desde hoy y hasta el 26 de noviembre, la marca vallisoletana de calzado Paparazzo, en colaboración con Surus, a través de su plataforma de subastas online Escrapalia, ha lanzado la subasta Pazarte – “Arte por la paz”.

Una iniciativa de Paparazzo que une a artistas, marcas y organizaciones humanitarias entorno a un mismo propósito: promover la paz y la solidaridad a través del arte.

La subasta online se ha organizado en 29 lotes, a un precio de salida de 150 euros para cada uno de ellos. Para pujar solo es necesario registrarse gratuitamente en Escrapalia.

La iniciativa destinará el 90% de los fondos recaudados a las organizaciones ACNUR, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y Plan Internacional, contribuyendo directamente a su labor humanitaria en contextos de conflicto, emergencia y desplazamiento forzoso, principalmente Palestina y Ucrania. El 10% restante se entregará al artista creador de la obra como reconocimiento a su trabajo y compromiso social.

Obras inspiradas en el calzado

El proyecto ha querido canalizar su compromiso social impulsando esta acción artística y solidaria. Por este motivo, las obras participantes en Pazarte están inspiradas en el mundo del calzado, reinterpretando su simbolismo como elemento de movimiento, camino y transformación.

Las obras que integran Pazarte han sido creadas principalmente con medios digitales, aunque algunas combinan distintas técnicas. Se presentan en formato físico, impresas y enmarcadas con materiales de alta calidad, ofreciendo al coleccionista una pieza única que combina innovación, expresión artística y valor solidario.