La brillante idea de una marca de Valladolid: una subasta pública con obras de arte para apoyar a Palestina y Ucrania
Desde este domingo y hasta el 26 de noviembre tendrá lugar esta interesante iniciativa con la solidaridad como protagonista.
Más información: Arturo Dueñas, rotundo sobre el "genocidio" en Gaza: "Acabar con un grupo terrorista matando a todos los civiles es una locura"
El arte y la moda se unen por la paz en una subasta solidaria que va a integrar a un total de 30 obras de artistas originales de reconocidos nombres del panorama nacional e internacional como pueden ser Javier Arrés, Gala Mirissa, Marisa Mestre o Mar Lucea que quieren aportar su talento y creatividad a una causa común.
Las piezas artísticas en su gran mayoría han sido creadas expresamente para esta iniciativa. Los fondos irán destinados a Acnur, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y Plan Internacional.
Desde hoy y hasta el 26 de noviembre, la marca vallisoletana de calzado Paparazzo, en colaboración con Surus, a través de su plataforma de subastas online Escrapalia, ha lanzado la subasta Pazarte – “Arte por la paz”.
Una iniciativa de Paparazzo que une a artistas, marcas y organizaciones humanitarias entorno a un mismo propósito: promover la paz y la solidaridad a través del arte.
La subasta online se ha organizado en 29 lotes, a un precio de salida de 150 euros para cada uno de ellos. Para pujar solo es necesario registrarse gratuitamente en Escrapalia.
La iniciativa destinará el 90% de los fondos recaudados a las organizaciones ACNUR, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y Plan Internacional, contribuyendo directamente a su labor humanitaria en contextos de conflicto, emergencia y desplazamiento forzoso, principalmente Palestina y Ucrania. El 10% restante se entregará al artista creador de la obra como reconocimiento a su trabajo y compromiso social.
Obras inspiradas en el calzado
El proyecto ha querido canalizar su compromiso social impulsando esta acción artística y solidaria. Por este motivo, las obras participantes en Pazarte están inspiradas en el mundo del calzado, reinterpretando su simbolismo como elemento de movimiento, camino y transformación.
Las obras que integran Pazarte han sido creadas principalmente con medios digitales, aunque algunas combinan distintas técnicas. Se presentan en formato físico, impresas y enmarcadas con materiales de alta calidad, ofreciendo al coleccionista una pieza única que combina innovación, expresión artística y valor solidario.